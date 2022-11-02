Против Ксении Собчак выдвинули новое обвинение

Ксении Собчак припомнили ролик на ее YouТube-канале.

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Российская телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, которая недавно срочно уехала из России и была замечена на белорусско-литовской границе, обвиняется в незаконной рекламе алкоголя, которую она размещает в Сети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ управления Федеральной антимонопольной службы по Москве, который оказался в распоряжении документов.

Речь идет идет о рекламе игристого вина на YouТube-канале Собчак

"ФАС по Москве постановила признать должностное лицо – ИП Собчак Ксению Анатольевну виновной в совершении правонарушения <…>, назначить наказание в виде предупреждения", – говорится в документе.

У Собчак есть право обжаловать постановление в течение 10 суток со дня вручения ей документа или его копии.

На данный момент Собчак находится за границей, куда уехала после обысков в ее доме. Она стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации "Ростех", однако потом появилась информация, что она выступит в качестве свидетеля.

Ксения находится в Литве, где местные власти уже задумались над тем, чтобы пересмотреть свое решение о ее допуске в страну. При этом у журналистки есть израильский паспорт.

По словам матери Собчак, сенатора Людмилы Нарусовой, у ее дочери нет никакого статуса по уголовному делу в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова, а адвокаты обжалуют сам факт обыска в ее подмосковном особняке. Политик утверждает, что ее дочь скоро вернется в Россию.

Напомним, Суханов готов частично признать вину в вымогательстве.