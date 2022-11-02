Проти Ксенії Собчак висунули нове звинувачення

Ксенії Собчак пригадали ролик на її YouТube-каналі.

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Російська телеведуча та екскандидатка у президенти РФ Ксенія Собчак, яка нещодавно терміново виїхала з Росії і була помічена на білорусько-литовському кордоні, звинувачується у незаконній рекламі алкоголю, яку вона розміщує у мережі. Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на документ управління Федеральної антимонопольної служби у Москві, який опинився у розпорядженні документів.

Йдеться про рекламу ігристого вина на YouТube-каналі Собчак.

"ФАС по Москві ухвалила визнати посадову особу — ІП Собчак Ксенію Анатоліївну винною у скоєнні правопорушення <…>, призначити покарання у вигляді попередження", — йдеться у документі.

Собчак має право оскаржити постанову протягом 10 діб з дня вручення їй документа або його копії.

Наразі Собчак перебуває за кордоном, куди поїхала після обшуків у її будинку. Вона стала підозрюваною у справі про вимагання у держкорпорації "Ростех", проте потім з'явилася інформація, що вона виступить як свідок.

Ксенія знаходиться в Литві, де місцева влада вже замислилася над тим, щоб переглянути своє рішення про її допуск до країни. Водночас журналістка має ізраїльський паспорт.

За словами матері Собчак, сенаторки Людмили Нарусової, її дочка не має жодного статусу у кримінальній справі стосовно її комерційного директора Кирила Суханова, а адвокати оскаржать сам факт обшуку в її підмосковному особняку. Політикиня стверджує, що її дочка скоро повернеться до Росії.

Нагадаємо, Суханов готовий частково визнати провину у здирстві.