54-летняя звезда "Спасателей Малибу" показала фигуру в нижнем белье

Бывшая звезда Playboy и киноактриса показала фигуру в кружевном нижнем белье.

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54-летняя американская актриса, сценарист, продюсер и фотомодель Донна Д'Эррико опубликовала результат откровенной фотосессии. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте, насчитывающем более миллиона подписчиков.

Звезда "Спасателей Малибу" показала снимок, на котором она в кружевном нижнем белье черного цвета. Знаменитость позировала в комнате на фоне кровати. На размещенном кадре видно, что ее волосы уложены в объемную прическу, а на лицо нанесен макияж в нежных оттенках.

Фанаты оценили фигуру Д'Эррико в комментариях под публикацией.

"Выглядишь потрясающе", "Красавица", "Ты совсем не изменилась", "Как будто смотрю на снимок 25-летней давности", "Шикарная женщина", — высказывались поклонники актрисы.

Стоит отметить, что несмотря на свой возраст, Донна имеет шикарную фигуру и часто делиться со своими подписчиками довольно откровенными фотографиями в своих социальных сетях.

Напомним, 56-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек посетила мероприятие издания GQ в шикарном платье с откровенным декольте.