54-летняя звезда "Спасателей Малибу" показала фигуру в нижнем белье
Бывшая звезда Playboy и киноактриса показала фигуру в кружевном нижнем белье.
54-летняя американская актриса, сценарист, продюсер и фотомодель Донна Д'Эррико опубликовала результат откровенной фотосессии. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте, насчитывающем более миллиона подписчиков.
Звезда "Спасателей Малибу" показала снимок, на котором она в кружевном нижнем белье черного цвета. Знаменитость позировала в комнате на фоне кровати. На размещенном кадре видно, что ее волосы уложены в объемную прическу, а на лицо нанесен макияж в нежных оттенках.
Фанаты оценили фигуру Д'Эррико в комментариях под публикацией.
"Выглядишь потрясающе", "Красавица", "Ты совсем не изменилась", "Как будто смотрю на снимок 25-летней давности", "Шикарная женщина", — высказывались поклонники актрисы.
Стоит отметить, что несмотря на свой возраст, Донна имеет шикарную фигуру и часто делиться со своими подписчиками довольно откровенными фотографиями в своих социальных сетях.
Напомним, 56-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек посетила мероприятие издания GQ в шикарном платье с откровенным декольте.