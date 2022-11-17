54-річна зірка "Рятувальників Малібу" показала фігуру в спідній білизні

Колишня зірка Playboy та кіноакторка показала фігуру в мереживній спідній білизні.

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54-річна американська акторка, сценаристка, продюсерка та фотомодель Донна Д'Ерріко опублікувала результат відвертої фотосесії. Відповідна публікація з'явилася в її Instagram-акаунті, що налічує понад мільйон підписників.

Зірка "Рятувальників Малібу" показала знімок, на якому вона в мереживній спідній білизні чорного кольору. Знаменитість позувала в кімнаті на фоні ліжка. На розміщеному кадрі видно, що її волосся укладене в об'ємну зачіску, а на обличчя нанесено макіяж у ніжних відтінках.

Фанати оцінили фігуру Д'Ерріко в коментарях під публікацією.

"Маєш приголомшливий вигляд", "Красуня", "Ти зовсім не змінилася", "Ніби дивлюся на знімок 25-річної давності", "Шикарна жінка", — висловлювалися шанувальники акторки.

Варто зазначити, що, незважаючи на свій вік, Донна має шикарну фігуру та часто ділиться зі своїми підписниками досить відвертими фотографіями в соціальних мережах.

Нагадаємо, 56-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк відвідала захід видання GQ у шикарній сукні з відвертим декольте.