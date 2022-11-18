О погибшем операторе Галине Хатчинс снимут документальный фильм

Режиссером документального фильма станет Рэйчел Мэйсон.

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Компания Story Syndicate займется производством документального фильма об операторе картины "Ржавчина" Галине Хатчинс, которую 64-летний актер Алек Болдуин случайно застрелил на съемочной площадке. Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что супруг погибшей Мэтт дал свое согласие на съемку киноленты. У создателей картины будет эксклюзивный доступ к личным вещам Галины. Это позволит воспроизвести им полноценную картину, какой при жизни была Хатчинс.

"Это позволит изобразить мощный портрет пути Хатчинс: от ее юности, когда она жила на отдаленной советской военно-морской базе, а затем в Киеве, до того, как стала одной из самых востребованных кинематографистов независимого кино. Документальный фильм станет данью уважения творчеству Хатчинс ", — говорится в заявлении создателей фильма.

Режиссером картины станет Рэйчел Мэйсон, которая в прошлом году была номинирована на премию "Эмми".

"Как режиссер я хотела снимать с ней фильмы. Я никогда не могла представить, что буду снимать о ней фильм. Мир потерял большую художницу, но я потеряла подругу. Этот фильм дает нам возможность поделиться ее человечностью и талантом с миром. Галине суждено было стать величием, до сих пор она им является", — рассказала режиссер.

Напомним, трагедия произошла 21 октября. Алек Болдуин взял оружие, которое ему дал помощник режиссера, заверив, что оно "холодное", итренировался доставать его из кобуры. В какой-то момент прозвучал выстрел. Пуля попала в оператора Галину Хатчинс, пробила ей грудь и ранила стоявшего позади режиссера Джоэла Соузу.

Галина умерла в больнице из-за кровопотери, спустя несколько часов. Алек Болдуин был шокирован тем, что случилось, однако нашел в себе силы связаться с мужем погибшей, предложив ему помощь и поддержку.

В итоге Болдуин достиг мирового соглашения с семьей убитой украинской оператора Галины Хатчинс.