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Стиль життя

Про загиблу операторку Галину Гатчинс знімуть документальний фільм

Галина Гатчинс вбивство, оператор Галина Гатчинс, Алек Болдвін вбивство, документальний фільм, трагедія Галина Гатчинс
Фото: Halyna Hutchins/Instagram | Галина Гатчинс

Режисеркою документального фільму стане Рейчел Мейсон.

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Компанія Story Syndicate займеться виробництвом документального фільму про операторку стрічки "Іржа" Галину Гатчинс, яку 64-річний актор Алек Болдвін випадково застрелив на знімальному майданчику. Про це повідомляє Variety.

Зазначається, що чоловік загиблої Метт дав свою згоду на зйомку фільму. У творців стрічки буде ексклюзивний доступ до особистих речей Галини. Це дозволить відтворити їм повноцінну картину, якою за життя була Гатчинс.

"Це дозволить зобразити потужний портрет шляху Гатчинс: від її юності, коли вона жила на віддаленій радянській військово-морській базі, а потім у Києві, до того, як стала однією з найзатребуваніших кінематографістів незалежного кіно. Документальний фільм стане шаною творчості Гатчинс", — ідеться в заяві творців фільму.

Режисеркою стрічки стане Рейчел Мейсон, яка торік була номінована на премію "Еммі".

"Як режисерка я хотіла знімати з нею фільми. Я ніколи не могла уявити, що зніматиму про неї фільм. Світ втратив велику художницю, але я втратила подругу. Цей фільм дає нам можливість поділитися її людяністю й талантом зі світом. Галині судилося стати величчю, досі вона нею є", — розповіла режисерка.

Нагадаємо, трагедія сталася 21 жовтня. Алек Болдвін взяв зброю, яку йому дав помічник режисера, запевнивши, що вона "холодна", і тренувався діставати її з кобури. Якоїсь миті пролунав постріл. Куля потрапила в операторку Галину Гатчинс, пробила їй груди й поранила режисера Джоела Соузу, який стояв позаду.

Галина померла в лікарні через крововтрату за кілька годин. Алек Болдвін був шокований тим, що трапилося, проте знайшов у собі сили зв'язатися з чоловіком загиблої, запропонувавши йому допомогу та підтримку.

У результаті Болдвін досяг мирової угоди з родиною вбитої української операторки Галини Гатчинс.