Новый болливудский фильм с Дипикой Падуконе вызвал массовые протесты из-за "развратного" танца

Ее танец в купальнике священного шафранового цвета вызвал протесты и скандалы по всей стране.

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В Сети появился музыкальный номер из нового болливудского фильма "Патаан" и в нем, как принято, есть песни и танцевальные номера. Но один из номеров, в котором актриса и модель танцует в оранжевом наряде, вызвал массовые протесты по всей стране. Об этом пишет Daily Mail.

Оказалось, что создатели фильма нарядили Дипику в купальник шафранового оттенка, в котором обычно изображают индуистских святых, а в сочетании с "развратным" танцем зрители посчитали это оскорблением.

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Протестующие уже сожгли чучела актеров и режиссеров фильма, а министр правящей партии Нароттама Мишра заявил, что болливудский фильм был снят с "грязными помыслами".

Parthaan, фильм, в котором показаны сексуальные танцы Дипики и ее партнера Шахрух Хана, должен выйти в следующем месяце. Обиженные зрители подали жалобу на актеров за оскорбление религиозных чувств, пытаясь добиться от Минвещания цензуры фильма.

По их мнению, шафрановые одежды чаще всего ассоциируются с аскетизмом, это образ жизни, которому следуют святые, воздерживающиеся от чувственных удовольствий. А значит развратные танцы в фильме оскорбляют чувства верующих.

Тег #BoycottPathaan стал популярным в социальных сетях после негативной реакции.

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Такие министры, как Мишра, и раньше возражали против болливудских фильмов и развлечений по религиозным мотивам. Партия Моди находится у власти в 13 штатах Индии, а националисты становятся более откровенными, чем при предыдущих правительствах.

Напомним, Дипика Падуконе, звезда фильма "Три икса: Мировое господство", является одной из самых популярных и высокооплачиваемых болливудских актрис. А Шахрух Хан носит прозвище "Король Болливуда" и "Король романтики" и является рекордсменом по количеству выигранных наград Filmfare Award.