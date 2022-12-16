Новий боллівудський фільм із Діпікою Падуконе викликав масові протести через "розпусний" танець

Її танець у купальнику священного шафранового кольору викликав протести та скандали по всій країні.

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У мережі з'явився музичний номер із нового боллівудського фільму "Патаан" і в ньому, як заведено, є пісні та танцювальні номери. Але один із номерів, у якому акторка та модель танцює в помаранчевому вбранні, викликав масові протести по всій країні. Про це пише Daily Mail.

З'ясувалося, що творці фільму вбрали Діпіку в купальник шафранового відтінку, в якому зазвичай зображують святих індуїстів, а в поєднанні з "розпусним" танцем глядачі вважали це образою.

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Протестувальники вже спалили опудала акторів і режисерів фільму, а міністр керівної партії Нароттама Мішра заявив, що боллівудський фільм було знято з "брудними помислами".

Parthaan, фільм, в якому показані сексуальні танці Діпікі та її партнера Шахрух Хана, має вийти наступного місяця. Ображені глядачі подали скаргу на акторів за образу релігійних почуттів, намагаючись добитися від Мінмовлення цензури фільму.

На їхню думку, шафрановий одяг найчастіше асоціюється з аскетизмом, це спосіб життя, якого дотримуються святі, котрі утримуються від чуттєвих задоволень. А отже, розпусні танці у фільмі ображають почуття вірян.

Тег #BoycottPathaan став популярним у соціальних мережах після негативної реакції.

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Такі міністри, як Мішра, і раніше виступали проти боллівудських фільмів і розваг із релігійних мотивів. Партія Моді перебуває при владі в 13 штатах Індії, а націоналісти стають відвертішими, ніж за попередніх урядів.

Нагадаємо, Діпіка Падуконе, зірка фільму "Три ікси: Світове панування", є однією з найпопулярніших і високооплачуваних боллівудських акторок. А Шахрух Хан носить прізвисько "Король Боллівуду" та "Король романтики" і є рекордсменом за кількістю виграних нагород Filmfare Award.