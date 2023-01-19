Шик, грусть и разврат. Стоит ли смотреть фильм "Вавилон"

В Украине стартует показ одной из самых ожидаемых картин наступившего года.

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Сегодня в украинский прокат выходит один самых ожидаемых фильмов года — историческая комедийная драма "Вавилон" режиссера и сценариста Демьена Шазелла ("Ла-Ла Лэнд"). Главные роли в картине исполнили Брэд Питт, Марго Робби и Диего Кальва. Журналист Фокуса побывал на допремьерном показе и готов рассказать о впечатлениях первым.

Сюжет фильма разворачивается вокруг трех основных персонажей — старлетки Нелли Ларой (Марго Робби), мечтающей о славе в кино, голливудской звезды на пике славы — Джека Конрада (Брэд Питт) и высоко организованного и предприимчивого мексиканского эмигранта Манни Торреса (Диего Кальва)— ассистента голливудского воротилы. Именно они станут нашими проводниками в развратный мир Голливуда 1920-х годов — эпохи немого кино на пороге больших перемен.

Уже в первые минуты картины мы становимся свидетелями двух параллельных обескураживающих и слишком натуральных сцен — процесса испражнения слона, которого пытаются доставить в качестве диковинки на голливудскую вечеринку, и золотого дождя, который проститутка обрушивает на весело похрюкивающего клиента. Как следствие, дальнейшее перемещение зрителя на безудержную оргию в самом широком смысле этого слова уже не кажется таким уж потрясающим. Мы попадаем в мир, где наркотики подают на больших тарелках, все совокупляются со всеми, а мертвую проститутку выносят прямо во время безудержного веселья.

[ + – ] Постер фильма "Вавилон"

В декорациях этого "Содома и Гоморры" мы знакомимся с главными персонажами истории о головокружительных взлетах, уничтожающих падениях, сумасшествии, одиночестве, внезапных смертях, тотальной зависимости от наркотиков и алкоголя на фоне блеска и масштабных вечеринок в Голливуде 20-х годов прошлого века.

Зритель становится свидетелем того, как никому неизвестная девчонка за несколько дней превращается в звезду немого кино, эмигрант из Мексики начинает строить успешную карьеру голливудского продюсера, а звезда экрана со стажем все время много пьет и регулярно разводится с очередной женой, не теряя чувства юмора.

В целом замысел Шазелла понятен — передать атмосферу блеска и разрушенных судеб "фабрики звезд" на примере историй жизни ключевых персонажей. Но реализация идеи режиссеру в полной мере не удалась. Наше внимание то и дело переключается на мелкую событийность, не имеющую влияния на основыне сюжетные линии и судьбы главных героев. Очевидно, создатели фильма так сильно стремились шокировать зрителей, что размыли акценты, смешав основное с неважным, в результате чего фокус внимания часто оказывался на том, от чего хочется отвернуться или широко раскрыть глаза от удивления, а совсем не на тех, кому нужно сочувствовать, когда придет время. Можно сказать, что зритель проживает это многослойную историю через атмосферу и декорации, а не через характеры и жизни героев, по сути, не имеющих глубины.

Не слишком удачная реализация сценарного замысла не отменяет прекрасной работы художников по костюмам и декораторов. Мы переносимся в эффектную и сумасбродную атмосферу Лос-Анджелеса 1920-х годов — время контраста пуританских платьев и обнаженных образов, нарочитой роскоши, первых по-настоящему дорогих автомомбилей. В этой небольшой вселенной — красиво, много потрясающих нарядов, вечеринок у бассейна и необычных развлечений. Так что, несмотря на трехчасовый хронометраж, не слишком последовательное развитие сюжетных линий и непонимание, на каком моменте все-таки наступит конец этой бесконечной истории, зритель может получить эстетическое удовольствие.

Одним словом, фильм "Вавилон" — это технически блестяще снятая картина с хромающим повествованием. Хотя он все-таки заслуживает того, чтобы его посмотрели на больших экранах. По итогу просмотра создается вречатление, что Дамьен Шазелл, сосредоточен на создании версии Голливуда, представляющей из себя выгребную яму, которая скорее разрушает мечты, чем воплощает их в жизнь. Хотя, возможно, автор просто решил рассказать о наболевшем.

Стоит ли смотреть фильм "Вавилон"

Да, если:

Вы поклонники Брэда Питта, Марго Робби или обоих актеров сразу. Их игра на высоте, несмотря на все несовершенства сценария

Вы любите исторические фильмы о кинематографе (в этом случае вы точно найдете для себя много интересного)

Нет, если: