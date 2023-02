Белла Рамзи, звезда сериала "Одни из нас", рассказала о критике и хейтерах

Фанаты оригинальной игры были недовольны, что Белла не похожа на нарисованную девочку Элли и призывали актрису покинуть сериал.

19-летняя Белла Рамзи стала настоящей звездой НВО. Несколько лет назад она покорила фанатов, сыграв решительную Лианну Мормонт в "Игре престолов", а теперь получила роль в самом популярном сериале 2023 года – экранизации игры "Одни из нас". Но нашлись хейтеры, которые остались недовольны кастингом и тем, что Белла не похожа на нарисованную девочку Элли. Об этом и о съемках Белла Рамзи рассказала в интервью GQ.

Белла Рамзи вспоминает, что критиковать ее начали еще до выхода сериала. И это было болезненно. Чтение критических комментариев по ее словам превратилось в мазохистское времяпрепровождение.

[ + – ] Белла Рамзи для GQ

"Вы ищете комментарий, который будет более болезненным, чем предыдущий. Я обманывала себя, что делаю это в шутку", — говорит актриса.

Напомним, действие сериала (и игры) происходит через 20 лет после вспышки мутировавшего грибка кордицепс. В сериале рассказывается о мире, раздираемом инфекцией, зараженных, похожих на зомби, и последующем социальном коллапсе. Элли — последняя и лучшая надежда человечества. Она невосприимчива к заразе. И герой Педро Паскаля – контрабандист Джоэл должен доставить ее к команде ученых, которые надеются превратить ее дар в вакцину, спасающую мир.

Сейчас, когда рейтинги сериала "Одни из нас" растут, игру Беллы Рамзи уже хвалят и не обращают внимание на то, что она не слишком напоминает персонажа из игры.

[ + – ] Кадр из оригинальной игры "Одни из нас" Фото: Скриншот

"Хотелось бы мне сказать, что критика на меня не повлияла. Но это повлияло. Но я просто рада, что могу играть Элли. Я хочу отдать ей должное", — говорит актриса.

Впрочем, для создателей сериала Крейга Мейзина и Нила Дракманна успех Беллы не стал сюрпризом. Они были очень требовательны к кандидатам во время кастинга.

"Что делает Элли такой очаровательной, так это то, что в ней много страха и наивности ребенка, но также много мудрости и жестокости. Вы ждете на кастинге, что претендент это продемонстрирует и вы скажете: "О, мы закончили. Все в порядке". И это была Белла", — рассказал Мейзин.

В январе она сообщила New York Times, что считает себя небинарной персоной и ей все равно, какое местоимение используют, описывая ее. Она отметила, что они с Педро Паскалем, у которого есть сестра-трансгендер, говорили и об этом тоже.

"Мы просто были очень честны и открыты друг с другом", — рассказала актриса.

[ + – ] Актеры на съемках сериала "Одни из нас" Фото: Instagram Bella Ramsey

Во втором анонсированном сезоне, если он будет снят по второй части The Last Of Us, то история повзрослевшей Элли и Джоэла продолжится. И у Элли будут отношения с девушкой Диной. Рамзи нравится эта перспектива. "Мне нравится тот факт, что теперь у нее есть Дина", — говорит она. А еще ей нравится пересматривать выходящие серии первого сезона.

"Съемки первого сезона заняли год и это был лучший год в моей жизни. Когда выходят эпизоды, они возвращают такие хорошие воспоминания. Я нервничаю, конечно. Но я так взволнована, переживая то время снова", — признается Белла.

Во время недавнего визита в Лос-Анджелес Рамзи разрешили посидеть в комнате сценаристов второго сезона. "Было так здорово слушать, как они говорят об идеях — я довольно много наблюдал за геймплеем второй игры просто потому, что мне было любопытно. Я думаю, что шоу, скорее всего, снова будет следовать сюжетной линии игр. Я не думаю, что есть необходимость восполнять пробелы", — намекнула она на сюжет.

"Я не особенно беспокоюсь по поводу критики. Я знаю, что люди будут думать, что хотят. Но им придется привыкнуть к этому. Если вы не хотите смотреть шоу, потому что в нем есть сюжетные линии про геев, потому что в нем есть персонаж-транс, это ваша вина, и вы что-то упускаете", — резюмировала Рамзи.

Напомним, каждая новая серия "Одни из нас" бьет рекорды предыдущей. Так, на канале HBO четвертый эпизод посмотрело одновременно 7,5 миллионов человек, что на 17% больше числа, которое было неделю назад.