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Белла Рамзи, звезда сериала "Одни из нас", рассказала о критике и хейтерах

The Last of Us, одни из нас, белла рамзи, педро паскаль,GQ
Фото: HBO | Белла Рамзи в сериале "Одни из нас"

Фанаты оригинальной игры были недовольны, что Белла не похожа на нарисованную девочку Элли и призывали актрису покинуть сериал.

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19-летняя Белла Рамзи стала настоящей звездой НВО. Несколько лет назад она покорила фанатов, сыграв решительную Лианну Мормонт в "Игре престолов", а теперь получила роль в самом популярном сериале 2023 года – экранизации игры "Одни из нас". Но нашлись хейтеры, которые остались недовольны кастингом и тем, что Белла не похожа на нарисованную девочку Элли. Об этом и о съемках Белла Рамзи рассказала в интервью GQ.

Белла Рамзи вспоминает, что критиковать ее начали еще до выхода сериала. И это было болезненно. Чтение критических комментариев по ее словам превратилось в мазохистское времяпрепровождение.

Белла Рамзи для GQ

"Вы ищете комментарий, который будет более болезненным, чем предыдущий. Я обманывала себя, что делаю это в шутку", — говорит актриса.

Напомним, действие сериала (и игры) происходит через 20 лет после вспышки мутировавшего грибка кордицепс. В сериале рассказывается о мире, раздираемом инфекцией, зараженных, похожих на зомби, и последующем социальном коллапсе. Элли — последняя и лучшая надежда человечества. Она невосприимчива к заразе. И герой Педро Паскаля – контрабандист Джоэл должен доставить ее к команде ученых, которые надеются превратить ее дар в вакцину, спасающую мир.

Сейчас, когда рейтинги сериала "Одни из нас" растут, игру Беллы Рамзи уже хвалят и не обращают внимание на то, что она не слишком напоминает персонажа из игры.

The Last of Us, одни из нас, белла рамзи, педро паскаль Fullscreen
Кадр из оригинальной игры "Одни из нас"
Фото: Скриншот

"Хотелось бы мне сказать, что критика на меня не повлияла. Но это повлияло. Но я просто рада, что могу играть Элли. Я хочу отдать ей должное", — говорит актриса.

Впрочем, для создателей сериала Крейга Мейзина и Нила Дракманна успех Беллы не стал сюрпризом. Они были очень требовательны к кандидатам во время кастинга.

"Что делает Элли такой очаровательной, так это то, что в ней много страха и наивности ребенка, но также много мудрости и жестокости. Вы ждете на кастинге, что претендент это продемонстрирует и вы скажете: "О, мы закончили. Все в порядке". И это была Белла", — рассказал Мейзин.

В январе она сообщила New York Times, что считает себя небинарной персоной и ей все равно, какое местоимение используют, описывая ее. Она отметила, что они с Педро Паскалем, у которого есть сестра-трансгендер, говорили и об этом тоже.

"Мы просто были очень честны и открыты друг с другом", — рассказала актриса.

The Last of Us, одни из нас, белла рамзи, педро паскаль Fullscreen
Актеры на съемках сериала "Одни из нас"
Фото: Instagram Bella Ramsey

Во втором анонсированном сезоне, если он будет снят по второй части The Last Of Us, то история повзрослевшей Элли и Джоэла продолжится. И у Элли будут отношения с девушкой Диной. Рамзи нравится эта перспектива. "Мне нравится тот факт, что теперь у нее есть Дина", — говорит она. А еще ей нравится пересматривать выходящие серии первого сезона.

"Съемки первого сезона заняли год и это был лучший год в моей жизни. Когда выходят эпизоды, они возвращают такие хорошие воспоминания. Я нервничаю, конечно. Но я так взволнована, переживая то время снова", — признается Белла.

Во время недавнего визита в Лос-Анджелес Рамзи разрешили посидеть в комнате сценаристов второго сезона. "Было так здорово слушать, как они говорят об идеях — я довольно много наблюдал за геймплеем второй игры просто потому, что мне было любопытно. Я думаю, что шоу, скорее всего, снова будет следовать сюжетной линии игр. Я не думаю, что есть необходимость восполнять пробелы", — намекнула она на сюжет.

"Я не особенно беспокоюсь по поводу критики. Я знаю, что люди будут думать, что хотят. Но им придется привыкнуть к этому. Если вы не хотите смотреть шоу, потому что в нем есть сюжетные линии про геев, потому что в нем есть персонаж-транс, это ваша вина, и вы что-то упускаете", — резюмировала Рамзи.

Напомним, каждая новая серия "Одни из нас" бьет рекорды предыдущей. Так, на канале HBO четвертый эпизод посмотрело одновременно 7,5 миллионов человек, что на 17% больше числа, которое было неделю назад.