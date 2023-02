Белла Рамзі, зірка серіалу "Останні з нас", розповіла про критику та хейтерів

Фанати оригінальної гри незадоволені, що Белла не схожа на намальовану дівчинку Еллі, та закликали акторку залишити серіал.

19-річна Белла Рамзі стала справжньою зіркою НВО. Кілька років тому вона підкорила фанатів, зігравши рішучу Ліану Мормонт у "Грі престолів", а тепер отримала роль у найпопулярнішому серіалі 2023 року — екранізації гри "Останні з нас". Але знайшлися хейтери, які залишилися незадоволені кастингом і тим, що Белла не схожа на намальовану дівчинку Еллі. Про це та про зйомки Белла Рамзі розповіла в інтерв'ю GQ.

Белла Рамзі згадує, що критикувати її почали ще до виходу серіалу. І це було болісно. Читання критичних коментарів, за її словами, перетворилося на мазохістське проведення часу.

[ + – ] Белла Рамзі для GQ

"Ви шукаєте коментар, який буде болючішим, ніж попередній. Я обманювала себе, що роблю це жартома", — каже акторка.

Нагадаємо, дія серіалу (і гри) відбувається через 20 років після спалаху мутованого грибка кордицепс. У серіалі розповідається про світ, який роздирає інфекція, заражених, схожих на зомбі, і подальший соціальний колапс. Еллі — остання та найкраща надія людства. Вона несприйнятлива до зарази. І герой Педро Паскаля — контрабандист Джоел має доставити її до команди вчених, які сподіваються перетворити її дар на вакцину, яка врятує світ.

Зараз, коли рейтинги серіалу "Останні з нас" зростають, гру Белли Рамзі вже хвалять і не зважають на те, що вона не надто нагадує персонажку з гри.

[ + – ] Кадр із оригінальної гри "Останні з нас" Фото: Скриншот

"Хотілося б мені сказати, що критика на мене не вплинула. Але це вплинуло. Однак я просто рада, що можу грати Еллі. Я хочу віддати їй належне", — каже акторка.

Втім, для творців серіалу Крейга Мезіна та Ніла Дракманна успіх Белли не став сюрпризом. Вони були дуже вимогливими до кандидатів під час кастингу.

"Що робить Еллі такою чарівною, так це те, що в ній багато страху та наївності дитини, але також багато мудрості та жорстокості. Ви чекаєте на кастингу, що претендент це продемонструє і ви скажете: "О, ми закінчили. Все гаразд". І це була Белла", — розповів Мезін.

У січні вона повідомила New York Times, що вважає себе небінарною персоною і їй байдуже, який займенник використовують, описуючи її. Вона зазначила, що вони з Педро Паскалем, який має сестру-трансгендерну людину, говорили і про це теж.

"Ми просто були дуже чесні та відкриті одне з одним", — розповіла акторка.

[ + – ] Актори на зйомках серіалу "Останні з нас" Фото: Instagram Bella Ramsey

У другому анонсованому сезоні, якщо його знімуть за мотивами другої The Last Of Us, то історія дорослої Еллі та Джоела продовжиться. І Еллі матиме стосунки з дівчиною Діною. Рамзі подобається ця перспектива. "Мені подобається той факт, що тепер у неї є Діна", — каже вона. А ще їй подобається переглядати серії першого сезону, що виходять.

"Зйомки першого сезону зайняли рік, і це був найкращий рік у моєму житті. Коли виходять епізоди, вони повертають такі добрі спогади. Я нервуюся, звичайно. Але я така схвильована, переживаючи той час знову", — зізнається Белла.

Під час недавнього візиту до Лос-Анджелеса Рамзі дозволили посидіти в кімнаті сценаристів другого сезону. "Було так здорово слухати, як вони говорять про ідеї — я досить багато спостерігала за геймплеєм другої гри просто тому, що мені було цікаво. Я думаю, що шоу, найімовірніше, знову буде слідувати сюжетній лінії ігор. Я не думаю, що є необхідність заповнювати прогалини", — натякнула вона на сюжет.

Я не особливо турбуюся з приводу критики. Я знаю, що люди думатимуть, що хочуть. Але їм доведеться звикнути до цього. Якщо ви не хочете дивитися шоу, тому що в ньому є сюжетні лінії про геїв, тому що в ньому є персонаж — транс, це ваша вина, і ви щось упускаєте", — резюмувала Рамзі.

Нагадаємо, що кожна нова серія "Останні з нас" б'є рекорди попередньої. Так, на каналі HBO четвертий епізод переглянуло одночасно 7,5 мільйонів людей, що на 17% більше за число, яке було тиждень тому.