Корейский бренд Kimhekim рассыпал жемчуг перед зрителями на модном показе

На Неделе моды в Париже решили устроить перформанс, сначала выпустив на подиум модель в наряде из жемчужных нитей, а потом распустив их.

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На Неделе моды в Париже сезона осень/зима 2023 прошел показ южнокорейской марки Kimhekim, в финале которого состоялся выразительный перформанс, видео которого дизайнеры опубликовали в соцсетях.

Полуобнаженная модель в телесных трусиках и наряде из длинных жемчужных нитей вышла на подиум, а команда марки в белых халатах порезала их ножницами, рассыпав жемчуг по полу.

[ + – ] Жемчужный наряд на модели порезали прямо на подиуме

То что осталось от головного убора, модель сняла и покинула зал, прикрывая грудь рукой.

В самой коллекции тоже были плетеные элементы из бусин и жемчужные шапочки с бахромой, так что перформанс смотрелся вполне логично.

[ + – ] Жемчужный наряд на модели порезали прямо на подиуме

Бренд Kimhekim несколькими месяцами ранее прославился тем, что выпустил коллекцию из волос.

Дизайнер вдохновился детскими воспоминаниями о том, как играл с волосами кузины и причесывал ее. Для нарядов использовали ненатуральные светлые волосы, которые заплели в косы и переплели между собой.

Но шоу с жемчугом уже сравнили с перформансом на парижской Неделе моды в прошлом сезоне, когда ключевым моментом стал показ бренда Coperni, знаменитого своими стеклянными сумочками.

На показе в финале на обнаженную Беллу Хадид напылили жидкое платье. Причем платье можно было снова вернуть в жидкий вид и напылить по-новому.