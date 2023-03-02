Корейський бренд Kimhekim розсипав перли перед глядачами на модному показі
На Тижні моди в Парижі вирішили влаштувати перформанс, спочатку випустивши на подіум модель у вбранні з перлинних ниток, а потім розпустивши їх.
На Тижні моди в Парижі сезону осінь/зима 2023 року пройшов показ південнокорейської марки Kimhekim, у фіналі якого відбувся виразний перформанс, відео якого дизайнери опублікували в соцмережах.
Напівоголена модель у тілесних трусиках і наряді з довгих ниток вийшла на подіум, а команда марки в білих халатах порізала їх ножицями, розсипавши перли по підлозі.
Те, що залишилося від головного убору, модель зняла і залишила зал, прикриваючи груди рукою.
У самій колекції теж були плетені елементи з намистин і перлинні шапочки з бахромою, тож перформанс виглядав цілком логічно.
Бренд Kimhekim кілька місяців тому прославився тим, що випустив колекцію з волосся.
Дизайнер надихнувся дитячими спогадами про те, як грав із волоссям кузини та зачісував її. Для нарядів використовували ненатуральне світле волосся, яке заплели в коси і переплели між собою.
Але шоу з перлами вже порівняли з перформансом на паризькому Тижні моди в минулому сезоні, коли ключовим моментом став показ бренду Coperni, знаменитого своїми скляними сумочками.
На показі у фіналі на оголену Беллу Хадід напилили рідку сукню. Причому сукню можна було знову повернути в рідкий вигляд і напиляти знову інакше.