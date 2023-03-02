Корейський бренд Kimhekim розсипав перли перед глядачами на модному показі

На Тижні моди в Парижі вирішили влаштувати перформанс, спочатку випустивши на подіум модель у вбранні з перлинних ниток, а потім розпустивши їх.

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На Тижні моди в Парижі сезону осінь/зима 2023 року пройшов показ південнокорейської марки Kimhekim, у фіналі якого відбувся виразний перформанс, відео якого дизайнери опублікували в соцмережах.

Напівоголена модель у тілесних трусиках і наряді з довгих ниток вийшла на подіум, а команда марки в білих халатах порізала їх ножицями, розсипавши перли по підлозі.

[ + – ] Перлинне вбрання на моделі порізали прямо на подіумі

Те, що залишилося від головного убору, модель зняла і залишила зал, прикриваючи груди рукою.

У самій колекції теж були плетені елементи з намистин і перлинні шапочки з бахромою, тож перформанс виглядав цілком логічно.

[ + – ] Перлинне вбрання на моделі порізали прямо на подіумі

Бренд Kimhekim кілька місяців тому прославився тим, що випустив колекцію з волосся.

Дизайнер надихнувся дитячими спогадами про те, як грав із волоссям кузини та зачісував її. Для нарядів використовували ненатуральне світле волосся, яке заплели в коси і переплели між собою.

Але шоу з перлами вже порівняли з перформансом на паризькому Тижні моди в минулому сезоні, коли ключовим моментом став показ бренду Coperni, знаменитого своїми скляними сумочками.

На показі у фіналі на оголену Беллу Хадід напилили рідку сукню. Причому сукню можна було знову повернути в рідкий вигляд і напиляти знову інакше.