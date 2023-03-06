Легендарное шоу Victoria`s Secret возвращается после четырехлетнего перерыва

В 2019 шоу "ангелов" закрыли, потому что бренд критиковали из-за "враждебной к женщинам корпоративной культуры".

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Знаменитое шоу Victoria`s Secret с "ангелам"-моделями возвращается. Обещают, что это будет новая версия "фэшн-шоу". Об этом пишет Retail Dive.

В 2019 году шоу отменили из-за критики в адрес бренда и падения прибыли. Одно шоу с "ангелами" на котором обычно выступает какая-нибудь известная звезда вроде Рианны, обходится в 12 миллионов долларов.

[ + – ] Шоу Victoria`s Secret

Бренд критиковали за слишком сексуальное белье и узкую размерную линейку, отсутствие плюс-сайз-моделей и враждебную к женщинам корпоративную культуру.

Также репутация бренда Victoria's Secret пострадала из-за связи ее владельца Лесли Векснера с печально известным финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

В 2019 году руководитель Victoria's Secret Мартин Уотерс признался, что бренд слишком медленно реагировал на изменения в мире и теперь он изменится, чтобы больше соответствовать целевой аудитории: женщинам, которые хотят носить удобное белье своего размера.

Бренд в 2019 году отказался от своего главного символа — "ангелов". А вместо них представлять бренд пригласили семь женщин, которые "известны своими достижениями, а не пропорциями". Среди них Меган Рапино, американская футболистка и ЛГБТ-активистка; Палома Эльсессер, плюс-сайз-модель из США; Валентина Сампайо, трансгендерная модель из Бразилии; актриса Приянка Чопра; фристайлистка Гу Айлин, фотограф Аманда де Кадене и модель Адут Акеч.

О том, что шикарному шоу снова быть, сообщил финансовый директор компании Тимоти Джонсон.

[ + – ] Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер на показе Victoria`s Secret

Правда, каким теперь будет показ и кто из моделей примет в нем участие – неизвестно.

С 2019 года Victoria's Secret стал более инклюзивным. К рекламе привлекли разных моделей, впрочем, и известных, вроде Хейли Бибер тоже. Но бренд все равно терпит убытки.

Ранее, не смотря на разговоры об инклюзивности, к Дню святого Валентина в фотосессии снялись известные модели. В том числе и Белла Хадид.

Напомним, компания Victoria's Secret была основана в 1977 году. Основатель бренда Рой Рэймонд решил делать белье сам, после того, как не смог найти ничего достаточно сексуального и красивого в подарок жене. Название бренд получил в честь королевы Виктории, которая стала законодательницей мод в свое время, выйдя замуж в белом платье. Бутики бренда напоминают будуары викторианской эпохи с бархатными диванчиками и драпировками. Первый бутик появился в ТЦ в Пало-Альто, штат Калифорния.

[ + – ] Шоу Victoria`s Secret в 2012 году с участием Рианны

Символами бренда являются так называемые "ангелы" Victoria's Secret, названные так в честь нарядов с крыльями ангелов. Первый показ "ангелов" состоялся в 1998 году. Ими стали Тайра Бэнкс, Хелена Кристенсен, Карен Мюлдер, Стефани Сеймур и Даниэла Пештова.

После ангелами становились: Карли Клосс, Летиция Каста, Роузи Хантингтон-Уайтли, Жизель Бюндхен, Адриана Лима и многие другие.