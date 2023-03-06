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Стиль життя

Легендарне шоу Victoria`s Secret повертається після чотирирічної перерви

Victoria`s Secret, ангели вікторії, ангели вікторія сикрет, показ вікторія сикрет
Фото: Getty Images | Шоу Victoria`s Secret у 2017 році

У 2019 шоу "ангелів" закрили, бо бренд критикували через "ворожу до жінок корпоративну культуру".

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Знамените шоу Victoria`s Secret із "ангелами"-моделями повертається. Обіцяють, що це буде нова версія "фешн-шоу". Про це пише Retail Dive.

У 2019 році шоу скасували через критику на адресу бренду та падіння прибутку. Одне шоу з "ангелами", на якому зазвичай виступає якась відома зірка на кшталт Ріанни, обходиться в 12 мільйонів доларів.

Шоу Victoria`s Secret

Бренд критикували за надто сексуальну білизну та вузьку розмірну лінійку, відсутність плюс-сайз-моделей та ворожу до жінок корпоративну культуру.

Також репутація бренду Victoria's Secret постраждала через зв'язок її власника Леслі Векснера із сумнозвісним фінансистом Джеффрі Епштайном, якого звинуватили у сексуальній експлуатації неповнолітніх.

У 2019 році керівник Victoria's Secret Мартін Уотерс зізнався, що бренд надто повільно реагував на зміни у світі, і тепер він зміниться, щоб більше відповідати цільовій аудиторії: жінкам, які хочуть носити зручну білизну свого розміру.

Бренд у 2019 році відмовився від свого головного символу — "ангелів". А замість них представляти бренд запросили семеро жінок, які "відомі своїми досягненнями, а не пропорціями". Серед них Меган Рапіно, американська футболістка та ЛГБТ-активістка; Палома Ельсессер, плюс-сайз-модель із США; Валентина Сампайо, трансгендерна модель із Бразилії; актриса Пріянка Чопра; фрістайлістка Гу Айлін, фотографиня Аманда де Кадене та модель Адут Акеч.

Про те, що шикарному шоу знову бути, повідомив фінансовий директор компанії Тімоті Джонсон.

Джіджі Хадід та Кендалл Дженнер на показі Victoria`s Secret

Щоправда, яким тепер буде показ і хто з моделей візьме участь у ньому – невідомо.

З 2019 року Victoria's Secret став більш інклюзивним. До реклами залучили різних моделей, втім, і відомих, як Гейлі Бібер теж. Але бренд усе рівно зазнає збитків.

Раніше, незважаючи на розмови про інклюзивність, до Дня святого Валентина у фотосесії знялися відомі моделі. Зокрема і Белла Хадід.

Нагадаємо, компанія Victoria's Secret була заснована у 1977 році. Засновник бренду Рой Реймонд вирішив робити білизну сам, після того, як не зміг знайти нічого досить сексуального та красивого у подарунок дружині. Назву бренд отримав на честь королеви Вікторії, яка стала законодавицею мод свого часу, вийшовши заміж у білій сукні. Бутики бренду нагадують будуари вікторіанської епохи з оксамитовими диванами та драпіруванням. Перший бутік з'явився у ТЦ в Пало-Альто, штат Каліфорнія.

Шоу Victoria`s Secret у 2012 році за участю Ріанни

Символами бренду є так звані ангели Victoria's Secret, названі так на честь вбрання з крилами ангелів. Перший показ "ангелів" відбувся у 1998 році. Ними стали Тайра Бенкс, Гелена Крістенсен, Карен Мюлдер, Стефані Сеймур та Даніела Пештова.

Пізніше ангелами ставали: Карлі Клос, Летиція Каста, Роузі Гантінгтон-Вайтлі, Жизель Бюндхен, Адріана Ліма та багато інших.