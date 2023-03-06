Легендарне шоу Victoria`s Secret повертається після чотирирічної перерви

У 2019 шоу "ангелів" закрили, бо бренд критикували через "ворожу до жінок корпоративну культуру".

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Знамените шоу Victoria`s Secret із "ангелами"-моделями повертається. Обіцяють, що це буде нова версія "фешн-шоу". Про це пише Retail Dive.

У 2019 році шоу скасували через критику на адресу бренду та падіння прибутку. Одне шоу з "ангелами", на якому зазвичай виступає якась відома зірка на кшталт Ріанни, обходиться в 12 мільйонів доларів.

[ + – ] Шоу Victoria`s Secret

Бренд критикували за надто сексуальну білизну та вузьку розмірну лінійку, відсутність плюс-сайз-моделей та ворожу до жінок корпоративну культуру.

Також репутація бренду Victoria's Secret постраждала через зв'язок її власника Леслі Векснера із сумнозвісним фінансистом Джеффрі Епштайном, якого звинуватили у сексуальній експлуатації неповнолітніх.

У 2019 році керівник Victoria's Secret Мартін Уотерс зізнався, що бренд надто повільно реагував на зміни у світі, і тепер він зміниться, щоб більше відповідати цільовій аудиторії: жінкам, які хочуть носити зручну білизну свого розміру.

Бренд у 2019 році відмовився від свого головного символу — "ангелів". А замість них представляти бренд запросили семеро жінок, які "відомі своїми досягненнями, а не пропорціями". Серед них Меган Рапіно, американська футболістка та ЛГБТ-активістка; Палома Ельсессер, плюс-сайз-модель із США; Валентина Сампайо, трансгендерна модель із Бразилії; актриса Пріянка Чопра; фрістайлістка Гу Айлін, фотографиня Аманда де Кадене та модель Адут Акеч.

Про те, що шикарному шоу знову бути, повідомив фінансовий директор компанії Тімоті Джонсон.

[ + – ] Джіджі Хадід та Кендалл Дженнер на показі Victoria`s Secret

Щоправда, яким тепер буде показ і хто з моделей візьме участь у ньому – невідомо.

З 2019 року Victoria's Secret став більш інклюзивним. До реклами залучили різних моделей, втім, і відомих, як Гейлі Бібер теж. Але бренд усе рівно зазнає збитків.

Раніше, незважаючи на розмови про інклюзивність, до Дня святого Валентина у фотосесії знялися відомі моделі. Зокрема і Белла Хадід.

Нагадаємо, компанія Victoria's Secret була заснована у 1977 році. Засновник бренду Рой Реймонд вирішив робити білизну сам, після того, як не зміг знайти нічого досить сексуального та красивого у подарунок дружині. Назву бренд отримав на честь королеви Вікторії, яка стала законодавицею мод свого часу, вийшовши заміж у білій сукні. Бутики бренду нагадують будуари вікторіанської епохи з оксамитовими диванами та драпіруванням. Перший бутік з'явився у ТЦ в Пало-Альто, штат Каліфорнія.

[ + – ] Шоу Victoria`s Secret у 2012 році за участю Ріанни

Символами бренду є так звані ангели Victoria's Secret, названі так на честь вбрання з крилами ангелів. Перший показ "ангелів" відбувся у 1998 році. Ними стали Тайра Бенкс, Гелена Крістенсен, Карен Мюлдер, Стефані Сеймур та Даніела Пештова.

Пізніше ангелами ставали: Карлі Клос, Летиція Каста, Роузі Гантінгтон-Вайтлі, Жизель Бюндхен, Адріана Ліма та багато інших.