Пенн Бэджли, звезда сериала "Ты", рассказал об отказе сниматься в секс-сценах

Актер играет Джо Голдберга, который, будучи одержимым своими возлюбленными, буквально загоняет их в клетку.

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Актер Пенн Бэджли, звезда популярного сериала "Ты", который выходит на Netflix, дал откровенное интервью Harper's Bazaar о своем персонаже Джо Голдберге и о своем сенсационном отказе сниматься в эротических сценах.

Ранее стало известно, что хоть герой Бэджли и одержим любовью, а значит, довольно часто должен появляться в постельных сценах, он обратился к создательнице сериала Сере Гэмбл с просьбой, чтобы таких сцен с ним в четвертом сезоне сериала "Ты" больше не было.

32-летний исполнитель роли Джо Голдберга рассказал, что лично попросил Гэмбл не прописывать больше подобные сцены. И она, к его удивлению, согласилась.

Пенн Бэджли в роли Джо Голдберга Фото: Скриншот/Netflix

"Для меня важна верность в любых отношениях, включая мой брак. Я понял, что не хочу этого делать, но я подписал этот контракт. Я подписался под этим шоу", — однако Гэмбл восприняла его просьбу с воодушевлением, чему актер был очень рад.

"Она даже глазом не повела. Она была очень рада, что я был настолько честен. Она была, скажу больше, воодушевлена", — добавил Бэджли. И, к слову, отсутствие подобных сцен никак не повлияло на популярность сериала. Новый, четвертый сезон, уже собрал неплохую кассу. Оказалось, что зрителям куда интересней приключения Голдберга в Лондоне, чем секс-сцены.

В новом интервью актер пояснил, что пошел на этот шаг, потому что очень нелегко сохранять хладнокровие во время съемок. Хотя в соцсетях его начали обвинять в том, что он легко снимается в сценах убийства, но почему-то не может раздеться перед камерой.

"Когда вы имитируете убийство, ничего реального не происходит. Когда вы имитируете секс, ваше тело касается тела другого человека. Есть действие, которое нельзя сымитировать. Верно? Хотел бы я сыграть менее жестокого человека? Конечно хотел бы. Хотел бы я не изображать все эти ужасные вещи? Конечно. Это индивидуально, но когда мое тело действительно касается тела другого человека, это не симуляция. Это единственное, что не симулируется. Все остальное симулируется", — пояснил актер.

Трейлер 4 сезона сериала "Ты"

Актер утверждает, что с самого начала своей карьеры он чувствовал себя некомфортно из-за сексуальных сцен, но не чувствовал, что у него есть возможность или достаточно влияния, чтобы выразить свой дискомфорт и быть воспринятым всерьез. Как показало движение #MeToo, многим женщинам в Голливуде также пришлось столкнуться с этой проблемой.

"Я профессионально занимаюсь актерской деятельностью уже 25 лет. Я так долго стремился к тому, чтобы построить карьеру, но большую часть этого времени я чувствовал себя очень некомфортно из-за многих вещей, которые мне приходилось делать на протяжении всей моей карьеры. Это не обязательно должно быть связано с секс-сценами. Просто актеров всегда сексуально объективируют. И чаще это касается женщин. С мужчинами тоже это случается, но динамика различается", — сказал актер.

Пошутил он и насчет того, что значит быть родителем. Сейчас Пенн женат на певице Домино Керк-Бэджли. Они заключили брак в 2017 году и воспитывают двухлетнего сына Джеймса, а также сына Домино по имени Кассиус от ее предыдущих отношений.

"В нашей культуре почему-то считается, что пить, курить и употреблять наркотики — это нонконформизм. А заводить детей — это конформизм. Когда вы испытываете все это наяву, то чувствуете, что это полная противоположность. Быть хорошим родителем — вот это на самом деле радикальный нонконформистский поступок", — резюмировал он.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о том, про что снят четвертый сезон популярного сериала "Ты". Джо Голдбергу пришлось сменить не только город, но и континент. Теперь он живет в Лондоне, где сталкивается не только с местными снобами из высшего общества, но и с таинственным преступником.