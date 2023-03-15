Пенн Беджлі, зірка серіалу "Ти", розповів про відмову зніматися у секс-сценах

Актор грає Джо Голдберга, який, будучи одержимим своїми коханими, буквально заганяє їх у клітку.

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Актор Пенн Беджлі, зірка популярного серіалу "Ти", який виходить на Netflix, дав відверте інтерв'ю Harper's Bazaar про свого персонажа Джо Голдберга і про свою сенсаційну відмову зніматися в еротичних сценах.

Раніше стало відомо, що хоч герой Беджлі і одержимий любов'ю, а отже, досить часто має з'являтися в постільних сценах, він звернувся до творця серіалу Сері Гембл із проханням, щоб таких сцен із ним у четвертому сезоні серіалу "Ти" більше не було.

32-річний виконавець ролі Джо Голдберга розповів, що особисто попросив Гембл не прописувати більше таких сцен. І вона, на його подив, погодилася.

Пенн Беджлі в ролі Джо Голдберга Фото: Скриншот/Netflix

"Для мене важлива вірність у будь-яких відносинах, включаючи мій шлюб. Я зрозумів, що не хочу цього робити, але я підписав цей контракт. Я підписався під цим шоу", — проте Гембл сприйняла його прохання з натхненням, чому актор був дуже радий.

"Вона навіть оком не повела. Вона була дуже рада, що я був настільки чесний. Вона була, скажу більше, натхненна", — додав Беджлі. І, до речі, відсутність таких сцен ніяк не вплинула на популярність серіалу. Новий, четвертий сезон уже зібрав непогану касу. Виявилося, що глядачам набагато цікавіші пригоди Голдберга в Лондоні, ніж секс-сцени.

У новому інтерв'ю актор пояснив, що пішов на цей крок, бо дуже важко зберігати холоднокровність під час зйомок. Хоча в соцмережах його почали звинувачувати в тому, що він легко знімається у сценах вбивства, але чомусь не може роздягнутися перед камерою.

Коли ви імітуєте вбивство, нічого реального не відбувається. Коли ви імітуєте секс, ваше тіло торкається тіла іншої людини. Є дія, яку не можна зімітувати. Правильно? Хотів би я зіграти менш жорстоку людину? Звичайно хотів би. Хотів би я не зображати всі ці жахливі речі? Звичайно. Це індивідуально, але коли моє тіло справді торкається тіла іншої людини, це не симуляція. Це єдине, що не симулюється. Все інше симулюється", — пояснив актор.

Трейлер 4 сезону серіалу "Ти"

Актор стверджує, що з самого початку своєї кар'єри він почував себе некомфортно через сексуальні сцени, але не відчував, що він має можливість або достатньо впливу, щоб висловити свій дискомфорт і бути сприйнятим всерйоз. Як показав рух #MeToo, багатьом жінкам у Голлівуді також довелося зіткнутися із цією проблемою.

"Я професійно займаюся акторською діяльністю вже 25 років. Я так довго прагнув побудувати кар'єру, але більшу частину цього часу я відчував себе дуже некомфортно через багато речей, які мені доводилося робити протягом усієї моєї кар'єри. Це не обов'язково має бути пов'язане із секс-сценами. Просто акторів завжди сексуально об'єктивують. І частіше це стосується жінок. З чоловіками теж це трапляється, але динаміка різниться", — сказав актор.

Пожартував він і про те, що означає бути батьком. Зараз Пенн одружений зі співачкою Доміно Керк-Беджлі. Вони одружилися в 2017 році та виховують дворічного сина Джеймса, а також сина Доміно на ім'я Кассіус від її попередніх стосунків.

"У нашій культурі чомусь вважається, що пити, курити і вживати наркотики — це нонконформізм. А заводити дітей — це конформізм. Коли ви відчуваєте все це наяву, то відчуваєте, що це повна протилежність. Бути хорошим батьком — ось це насправді радикальний нонконформістський вчинок", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, про що знято четвертий сезон популярного серіалу "Ти". Джо Голдбергу довелося змінити не лише місто, а й континент. Тепер він живе у Лондоні, де стикається не лише з місцевими снобами з вищого суспільства, а й із таємничим злочинцем.