Майли Сайрус показала безупречную фигуру в купальнике в новом клипе

Меньше, чем за сутки видео уже собрало более полутора миллиона просмотров. В нем много намеков на отношения Сайрус с бывшим мужем Лиамом Хемсвортом.

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30-летняя американская певица Майли Сайрус представила новый клип на песню "Jaded" ("Измученный"), который менее чем за сутки набрал полтора миллиона просмотров. Композиция, как и ее предыдущие хиты, посвящена теме отношений и расставания.

В кадре артистка появляется в нескольких купальниках: цвета золотой металлик, черном с разрезами и черном с пайетками. Она рассказывает о печальных уроках, вынесенных из прошлых романов.

"Мы отправились в ад, но мы так и не вернулись, мне жаль, что ты измучен", – поет Майли, хотя при этом выглядит не измученной, а очень даже бодрой.

Майли бездельничает в постели топлес, скрестив руки на груди, и загорает у бассейна с ярко-голубым небом и пальмами на заднем плане. Ее волосы уже не полностью светлые, а скорее темные с белыми прядями.

Видео снято с туманным фильтром, что придает ему сказочное качество.

По мнению поклонников "Jaded" – это еще одна песня о ее бывшем муже, 33-летнем актере Лиаме Хемсворте.

"Легенда гласит, что она нашла это золотое бикини в шкафу в спальне Лиама и никогда не оглядывалась назад", "Она сняла музыкальное видео в своем новом доме в Малибу, ссылаясь на свою песню "Malibu" и калифорнийский дом ее и Хемсворта, сгоревший при пожаре. И насмешники обожают тебя, песня о любви к Лиаму. Она также вернулась к брюнетке (цвет волос, который у нее был, когда она встретила Лиама), поскольку она поет, что теперь они старше и зрелее", "Она кажется такой беззаботной, и я думаю, она знает, что Лиам может смотреть на измученные взгляды, которые она посылала. Посмотри, что ты пропустил", "Мне нравится улыбка "теперь ты одинок, и я ненавижу это", очищающая, а не ненавидящая ее", – пишут в комментариях.

Ранее Фокус писал, что незадолго до выхода клипа певица опубликовала в соцсети несколько откровенных фото.