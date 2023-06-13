7 вещей, которые не рекомендуется делать в жару: советы экспертов

Чтобы спокойно пережить знойные дни, стоит соблюдать ряд определенных рекомендаций.

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В жаркую погоду многие придерживаются традиционных правил – поменьше появляться на улице в пик температуры, побольше пить и не купаться, когда солнце в зените. Однако есть еще ряд вещей, которые неплохо усвоить, чтобы избежать неприятных последствий из-за перегрева. О них рассказало издание Daily Mail, собрав советы ряда экспертов. Некоторые из них звучат весьма неожиданно, но в этих правилах есть своя логика.

Не употребляйте холодное

Когда становится жарко, мало что может быть более привлекательным, чем идея съесть холодное мороженое или леденец на палочке. По словам диетолога Керри Торренс, зачастую это решение нелогично и может в конечном итоге заставить человека еще острее почувствовать жару.

"Потребление пищи приводит к повышению температуры, поскольку процесс пищеварения сопровождается выделением тепла. Это в сочетании с быстрым охлаждением, вызванным холодной едой и напитками, означает, что ваше тело чрезмерно компенсирует это, повышая внутреннюю температуру", – подчеркнула она в комментарии BBC Good Food.

Поедание холодного провоцирует тело повышать внутреннюю температуру Фото: Pixabay

Не покупайте новую обувь

Хотя может возникнуть соблазн провести время в торговых центрах с кондиционерами, чтобы скоротать время в жаркую погоду, лучше держаться подальше от обувных магазинов. В такой период ноги опухают, и выбранная обувь потом может оказаться великоватой.

Эффект, известный как тепловой отек, обычно вызывается тем, что кровеносные сосуды человека набухают от жары. Это является частью процесса регулирования температуры тела. Когда происходит это изменение, жидкость может просачиваться в окружающие ткани, создавая отек.

Не ешьте манго, спаржу или артишоки.

Есть много вещей, которых советуют избегать в жаркую погоду, например, алкоголь. Как известно, он обезвоживает организм. Однако вызвать обезвоживание могут и ряд определенных мочегонных продуктов, к которым относятся манго, спаржа и артишоки. Они не только вкусные, но и полезны людям, страдающим задержкой жидкости в организме. Но в зной лучше отказаться от них. Чтобы сохранить побольше влаги в организме, лучше есть помидоры, огурцы, ягоды и зелень, такую как шпинат, с высоким содержанием воды.

В жаркую погоду можно пить кокосовое молоко или воду, содержащую такие электролиты как калий, натрий и магний, способствующие гидратации.

Манго относится к мочегонным продуктам Фото: Getty

Никаких ремонтных работ в доме

Согласно Dulux, существует риск того, что домашняя краска, оставленная сохнуть в жаркую погоду, может "пузыриться", в результате чего стены будут выглядеть немного хуже. Это связано с тем, что высокие температуры вызывают расширение влаги и воздуха, попавших под пленку краски. Затем он пробивается наружу, образуя пузыри. Точно так же рекомендуется воздержаться от оклеивания дома обоями в очень жаркую погоду. Высокие температуры могут высушить пастообразный клей, который наносится на обои перед их наклеиванием на стену, или привести к заворачиванию бумаги на краях.

Сюда следует добавить токсичные испарения от краски и клея, которые намного сильнее чувствуются в зной.

Не охлаждайте собаку мокрым полотенцем или мороженым

Собаки остывают за счет потери тепла в окружающий их воздух и за счет испарения, если их намочить. Это означает, что если накрыть их мокрым полотенцем, они могут нагреться, так как оно действует как изолирующий слой. Вместо этого лучше положить мокрое полотенце, на котором будет лежать животное, или наполнить водой детский бассейн, куда собака может либо полностью залезть, либо охладить свои лапы.

Не стоит кормить животных мороженым.

"Теплая погода может соблазнить вашего пушистого друга вкусным холодным угощением, но одна вещь, которую вы не должны давать ему, – это мороженое. Некоторые виды мороженого содержат ингредиенты, которые вредны для ваших питомцев и могут вызвать у них недомогание. В отличие от людей, нашим питомцам труднее переваривать мороженое, поэтому держите их подальше от сладких лакомств и вместо этого выбирайте что-то вроде кубиков льда, чтобы охладить их", – заявил ветеринар Джон Смит.

Для собаки лучше набрать воду в бассейн или тазик Фото: Catherine Falls Commercial/Moment/Getty Images

Не носите синтетическую одежду или джинсовые шорты

"Обрезанные шорты могут выглядеть потрясающе с пляжным боди и бикини, но печальная реальность джинсовых шорт заключается в том, что из-за плотности и веса ткани они не будут делать ничего, чтобы охладить вас", — рассказала звездный стилист Миранда Холдер. Вместо денима она рекомендует свободное льняное белье и предостерегает избегать синтетики любой ценой.

"Синтетика, такая как полиэстер, нейлон и акрил, не впитывает влагу, а это означает, что ваш пот будет скапливаться во всех неправильных местах в течение дня, оставляя вас мокрым, потным месивом", — объяснила она.

Не заряжайте телефон днем

Удивительное количество тепла вырабатывается приборами в доме. В 2020 году исследователи из ZDNet протестировали беспроводное зарядное устройство, используя тепловизионную камеру, чтобы изучить, насколько оно горячее, как во время использования, так и без него. Они обнаружили, что когда iPhone 11 Pro Max помещали на беспроводное зарядное устройство, температура устройства достигала 32 °C, а температура окружающего воздуха – 20 °C.

Поэтому нужно выключать устройства, когда они не используются, а также убедиться в том, что сзади холодильников и морозильников достаточно места для вентиляции, чтобы избежать внутреннего перегрева.

Ранее Фокус писал, как уснуть в жаркую погоду.