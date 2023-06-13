7 речей, які не рекомендується робити у спеку: поради експертів

Щоб спокійно пережити спекотні дні, варто дотримуватись ряду певних рекомендацій.

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У спеку багато хто дотримується традиційних правил — менше з'являтися на вулиці в пік температури, більше пити і не купатися, коли сонце в зеніті. Однак є ще низка речей, які непогано засвоїти, щоб уникнути неприємних наслідків через перегрівання. Про них розповіло видання Daily Mail, зібравши поради низки експертів. Деякі з них звучать несподівано, але в цих правилах є своя логіка.

Не вживайте холодне

Коли стає жарко, мало що може бути привабливішим, ніж ідея з'їсти холодне морозиво або льодяник на паличці. За словами дієтологині Керрі Торренс, найчастіше це рішення нелогічне і може зрештою змусити людину ще гостріше відчути спеку.

"Споживання їжі призводить до підвищення температури, оскільки процес травлення супроводжується виділенням тепла. Це у поєднанні зі швидким охолодженням, викликаним холодною їжею та напоями, означає, що ваше тіло надмірно компенсує це, підвищуючи внутрішню температуру", — наголосила вона у коментарі BBC Good Food .

Поїдання холодного провокує тіло підвищувати внутрішню температуру Фото: Pixabay

Не купуйте нове взуття

Хоча може виникнути спокуса провести час у торгових центрах із кондиціонерами, щоб скоротити час у спеку, краще триматися подалі від взуттєвих магазинів. У такий період ноги набрякають, і обране взуття потім може виявитися завеликим.

Ефект, відомий як тепловий набряк, зазвичай викликається тим, що кровоносні судини людини набрякають від спеки. Це є частиною процесу регулювання температури тіла. Коли відбувається ця зміна, рідина може просочуватися в навколишні тканини, створюючи набряк.

Не їжте манго, спаржу чи артишоки

Є багато речей, яких радять уникати у спеку, наприклад, алкоголь. Як відомо, він зневоднює організм. Однак викликати зневоднення можуть і ряд певних сечогінних продуктів, до яких належать манго, спаржа та артишоки. Вони не тільки смачні, а й корисні людям, які страждають на затримку рідини в організмі. Але в спеку краще відмовитися від них. Щоб зберегти більше вологи в організмі, краще їсти помідори, огірки, ягоди та зелень, таку як шпинат, з високим вмістом води.

У спеку можна пити кокосове молоко або воду, що містить такі електроліти як калій, натрій та магній, що сприяють гідратації.

Манго належить до сечогінних продуктів Фото: Getty

Жодних ремонтних робіт у будинку

Згідно з Dulux, існує ризик того, що домашня фарба, залишена сохнути в спеку, може "бульбашитися", внаслідок чого стіни будуть виглядати трохи гірше. Це пов'язано з тим, що високі температури викликають розширення вологи та повітря, що потрапили під плівку фарби. Потім воно пробивається назовні, утворюючи бульбашки. Так само рекомендується утриматися від обклеювання будинку шпалерами в дуже спекотну погоду. Високі температури можуть висушити пастоподібний клей, який наноситься на шпалери перед наклеюванням на стіну, або призвести до загортання паперу на краях.

Сюди слід додати токсичні випари від фарби та клею, які набагато сильніше відчуваються у спеку.

Не охолоджуйте собаку мокрим рушником чи морозивом

Собаки остигають за рахунок втрати тепла в навколишнє повітря і за рахунок випаровування, якщо їх намочити. Це означає, що якщо накрити їх мокрим рушником, вони можуть нагрітися, оскільки він діє як ізолюючий шар. Натомість краще покласти мокрий рушник, на якому лежатиме тварина, або наповнити водою дитячий басейн, куди собака може або повністю залізти, або охолодити свої лапи.

Не варто годувати тварин і морозивом.

"Тепла погода може спокусити вашого пухнастого друга смачним холодним частуванням, але одна річ, яку ви не повинні давати йому, – це морозиво. Деякі види морозива містять інгредієнти, які шкідливі для ваших вихованців і можуть викликати у них нездужання. На відміну від людей, нашим вихованцям важче перетравлювати морозиво, тому тримайте їх подалі від солодких ласощів і натомість обирайте щось на кшталт кубиків льоду, щоб охолодити їх", – заявив ветеринар Джон Сміт.

Для собаки краще набрати воду в басейн чи тазик Фото: Catherine Falls Commercial/Moment/Getty Images

Не носіть синтетичний одяг або джинсові шорти

"Обрізані шорти можуть виглядати приголомшливо з пляжним боді та бікіні, але сумна реальність джинсових шортів полягає в тому, що через щільність і вагу тканини вони не робитимуть нічого, щоб охолодити вас", — розповіла зірковиа стилістка Міранда Холдер. Замість деніму вона рекомендує вільну лляну білизну і застерігає уникати синтетики за всяку ціну.

"Синтетика, така як поліестер, нейлон і акрил, не вбирає вологу, а це означає, що ваш піт буде накопичуватися у всіх неправильних місцях протягом дня, залишаючи вас мокрим, спітнілим місивом", — пояснила вона.

Не заряджайте телефон вдень

Дивовижна кількість тепла виробляється приладами у будинку. У 2020 році дослідники з ZDNet протестували бездротовий зарядний пристрій, використовуючи тепловізійну камеру, щоб вивчити, наскільки він гарячий як під час використання, так і без нього. Вони виявили, що коли iPhone 11 Pro Max поміщали на бездротовий зарядний пристрій, температура пристрою досягала 32 °C, а температура навколишнього повітря – 20 °C.

Тому потрібно вимикати пристрої, коли вони не використовуються, а також переконатися, що ззаду холодильників і морозильників достатньо місця для вентиляції, щоб уникнути внутрішнього перегріву.

Раніше Фокус писав, як заснути у спеку.