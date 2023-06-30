50-летняя Гвинет Пэлтроу опубликовала фото топлес

Актриса с семьей отправилась на отдых в Италию.

Related video

Американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу на своей странице в Instagram показала фото с отдыха в Италии, среди которых были и довольно откровенные кадры. Так, звезда поделилась снимком, где она лежит на шезлонге рядом с мужем, телепродюсером Брэдом Фалчаком, и на ней нет верхней части купальника. Голую грудь она прикрыла рукой.

На звезде – только солнцезащитные очки-авиаторы и ожерелье с подвеской. Она позирует без макияжа и с мокрыми волосами, широко улыбаясь в камеру.

В других фотографиях Гвинет поделилась информацией о своей поездке, а также показала редкий снимок 17-летнего сына Мозеса, отцом которого является музыкант Крис Мартин. Подросток потягивает кофе, сидя в рубашке с галстуком в кафе. Сложно не заметить, насколько мальчик похож на своего знаменитого папу.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Кроме Мозеса, у бывших супругов есть 19-летняя дочь Эппл. Гвинет вышла замуж за Криса в 2003 году. Они расстались в 2014-м, а официально развелись в 2017-м.

Пэлтроу и Мартин остались в хороших отношениях, и Гвинет даже поздравляла Криса с Днем отца.

Ранее Фокус рассказывал о том, что Гвинет Пэлтроу, которая является создательницей спорного велнесс-бренда Goop, анонсировала создание конфет со вкусом вагины.