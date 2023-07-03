Рита Ора без бюстгальтера показала фигуру в прозрачном платье на показе Azzedine Alaïa

Звезда сцены никогда не ошибается, когда дело доходит до смелых и модных образов.

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32-летняя британская певица Рита Ора продемонстрировала свою стройную и подтянутую фигуру в пикантном прозрачном ансамбле. Звезда выбрала смелый образ для появления на показе Azzedine Alaïa зима/весна 2024 во время Недели высокой моды в Париже. Об этом пишет Daily Mail.

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Поп-звезда позировала фотографам в прозрачном кружевном миди-платье, не оставив почти ничего для воображения. Стильное черное платье с длинными рукавами обтягивало роскошную фигуру Риты, и знаменитость предпочла надеть под него только откровенное черное нижнее белье.

Ансамбль звезда сцены дополнила черными туфлями на каблуках и отказалась от украшений, позволив наряду говорить самому за себя. Ора собрала свои волосы в высокий хвост и подчеркнула черты лица великолепной палитрой макияжа.

Напомним, Рита Ора на свое выступление надела прозрачное красное платье с глубоким декольте и кружевным дизайном.

Также Фокус писал, что Рита Ора вышла на публику в образе за 7400 долларов.