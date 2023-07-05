Женщина потратила $130 тысяч, чтобы превратиться в живую Барби для взрослых (фото, видео)

Девушка сознательно сделала все, чтобы быть похожей на даму легкого поведения. Алисия признается, что мечтала об этом с детства.

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31-летняя Алисия Альмира из Швеции, которая живет в Великобритании, за 10 последних лет изменила свою внешность до неузнаваемости, потратив на пластические операции 100 тысяч фунтов стерлингов (почти 130 тыс. долларов), и останавливаться на достигнутом не собирается. Об этом она рассказала в интервью на канале Truly.

Раньше девушка работала в сфере PR, но после того, как уволилась, переехала в Лондон, где и взялась улучшать себя. Она перенесла ряд операций, среди которых несколько операций по увеличению груди и ринопластика. Алисия также ввела наполнители в лоб, вокруг глаз, в щеки, челюсти и губы, сделал подтяжку лица и ряд других процедур.

Ее тело разукрашено обширными татуировками на груди и туловище, у нее невероятно длинные ногти, постоянный загар и нарощенные ресницы.

"Я стерла то, кем была раньше, чтобы стать пластиковой девушкой. Я постоянно борюсь со стигмой, и требуется много мужества, чтобы отстаивать свои убеждения, мечты и образ жизни, когда это считается "противоречивым". Мне кажется интересным, что мои убеждения оцениваются как противоречивые, хотя на самом деле они далеки от этого — они, если угодно, традиционны", – заявила Альмира.

С новой внешностью она теперь зарабатывает хорошие деньги на OnlyFans и не скрывает, что ее образ пользуется огромной популярностью среди пользователей сайта.

"Меня всегда привлекали крайности, и я хотела выглядеть как проститутка. Некоторые люди думают, что я сумасшедшая, но я не жалею, что сделала операцию. На самом деле, я бы хотела, чтобы в будущем моя грудь была еще больше. Я хочу выглядеть максимально пластично и вдохновлять других девушек делать то же самое. Я не думаю, что когда-нибудь перестану делать операции. Это огромная часть меня. Бимбо не стареют, мы просто становимся все более и более пластичными (от слова пластическая операция)", – утверждает Алисия.

По словам девушки, люди должны "отвергнуть феминизм и принять женственность". Она уже объявила себя "антифеминисткой".

"Я не согласна с тем, что мы [мужчины и женщины] должны быть совершенно одинаковыми. Я считаю, что роль женщины состоит в том, чтобы доставить удовольствие своему мужчине и быть лучшей из возможных "трофейных жен". Мне нравится готовить для него, убираться в доме, заставлять его чинить машину и подстригать газон", – утверждает героиня.

Альмира обращает внимание на тот факт, что в нынешнем общественном споре побеждают те, кто кричит громче всех.

"Но если вы достаточно долго будете молчать, вы поймете, что я не одинока в своих убеждениях. Большинство людей просто не хотят бороться с негативной реакцией, которая может возникнуть из-за того, что они делятся своими убеждениями, и я их не виню. Я знаю, что мои убеждения и мой образ жизни могут не всем понравиться, но, тем не менее, я поддерживаю все, что я сказала. Я всем сердцем верю в традиционные гендерные роли и верю в возможность использовать свои женские качества", – отметила она.

Алисия говорит, что хотела выглядеть как "проститутка" с девяти лет после того, как ее вдохновили персонажи датского телешоу "Девочки короля". Но поскольку росла в традиционной и консервативной семье, то не рисковала экспериментировать. Все началось после того, как в 18 лет она поступила в университет в Копенгагене. Тогда шведка сделала первые татуировки, однако ее душа желала большего.

Когда ей было 25, она накопила около 3500 фунтов стерлингов на увеличение груди. Затем траты возрастали, как и количество операций.

Теперь Алисия утверждает, что своим детям не будет запрещать модифицировать себя:

"Если моя дочь действительно хочет большую грудь и все такое прочее, то я отведу ее к хирургу".

Ранее Фокус писал, что женщина поклялась сделать пластическую операцию своей маленькой дочери, чтобы та не была похожа на своего отца.