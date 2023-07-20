Дочь Хайди Клум похвасталась уловом в модном бикини (фото)

Девушка не стесняется показывать свою фигуру и выбирает откровенные и смелые купальники.

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19-летняя дочь Хайди Клум, Лени, уверенно идет по стопам своей матери. Девушка уже участвовала в престижных модных показах, снималась для рекламных кампаний и глянцевых журналов, вместе с матерью рекламировала нижнее белье. Как и ее знаменитая родственница, девушка имеет красивую фигуру и не стесняется ее демонстрировать, причем не только в рекламе кружевных комплектов. Так, на своей странице в Insrtagram в сторис она поделилась снимками, на которых представила бикини бирюзового цвета.

На одной фотографии к нему Лени надела черные кружевные брюки, а на втором позирует в купальнике, держа в руках большую рыбу.

Фото: Instagram/Leni Olumi Klum

Судя по фото девушки в соцсети, коричневый и бронзовый оттенок купальников – ее любимый тренд.

Фото: Instagram/Leni Olumi Klum

Лени, которая сейчас учится в колледже, как уже говорилось выше, снималась в рекламе нижнего белья Intimissimi вместе с Хайди, и эти кампании вызвали волну критики. По мнению обозревателей, Клум-старшая сексуализирует свою дочь, а подобные съемки со временем могут сказаться на психологическом состоянии девушки.

По словам самой Лени, она делает себе карьеру.

"Мне действительно помогли начать, и я знаю, что люди мечтают начать с того, что у меня есть. Я так благодарна, что смогла взять то, что подарила мне моя мама. Но я работаю и трачу время. Теперь я работаю самостоятельно, путешествую самостоятельно, учусь. Мы с мамой одинаково любим одно и то же", – заявила представительница "непо-бейби".

Лени дебютировала в качестве модели в возрасте 16 лет вместе со своей матерью на обложке Vogue Germany – издания из родной страны Хайди.

Ранее Фокус писал, что сама Хайди опубликовала новые снимки в откровенном купальнике и пофлиртовала с мужем на видео в соцсети.