Голос 1990-х: умер переводчик Леонид Володарский, озвучивавший "Звездные войны" и "Терминатора"
Володарский переводил и озвучивал фильмы, которые шли в видеосалонах и многие именно в его озвучке впервые увидели многие культовые картины.
В возрасте 73 лет умер переводчик и радиоведущий Леонид Володарский. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на родственников Володарского.
Леонид Володарский умер после продолжительной болезни.
Он стал популярен благодаря переводу и озвучке зарубежных фильмов, выходивших в СССР и после развала Советского Союза в конце 1980-х — начале 1990-х годов.
Визитной карточкой Володарского стал одноголосный перевод, который звучал необычно за счет гнусавости.
Леонид Володарский окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Он владел английским, французским, испанским и итальянскими языками. Переводить фильмы он начал в конце 1960-х годов.
Сам он говорил, что за 30 лет перевел более пяти тысяч фильмов, хоть и не был уверен в количестве.
"Я не считал никогда. Был приятель, тоже переводчик, к сожалению, его с нами уже нет, он записывал. И как-то сказал, что у меня чуть меньше пяти с половиной тысяч. Думаю, сегодня уже все шесть. Процентов семь было шедевров, еще столько же — просто хорошие фильмы, а остальное — полная ерунда. И все же надо было соглашаться и переводить, потому что я профессионал и мне нужны были деньги", — рассказывал Володарский в интервью.
Также он занимался художественными переводами, переводил книги Стивена Кинга.
В конце 1990-х годов Володарский начал сотрудничать с каналом НТВ: переводить фильмы и сериалы для студий.
Но переводами фильмов он начал заниматься гораздо раньше. По его словам, первый перевод для видео он сделал в 1979 году. А после заказы поступали постоянно. Рекорд Володарского был – семь фильмов в день.
"Те, кто занимались видеобизнесом, старались выложить кассеты в продажу как можно быстрее и щедро платили. Фильмы записывались в Таллинне, с финского телевидения. Они шли без дубляжа, всегда на оригинальном языке — английском, французском. Я был удобен еще и тем, что переводил и с английского, и с французского, и с итальянского", — рассказывал Володарский.
Впрочем, эта деятельность в СССР считалась незаконной. Так что Володарского проверяли, по его словам, и милиция и прокуратура.
Порнографию он не озвучивал, потому что это было слишком опасно.
"Статья УК была — за распространение и пропаганду порнографии. Фильмы отсматривала специальная комиссия — врач-уролог обязательно, инструктор отдела культуры родной партии, ну и милиционер. Если им покажется, что фильм порнографический, — все, посадят года на три. Так что это был скользкий путь. Я работал с некоторыми людьми, которые все это организовывали. Приходит пачка кассет, среди них порнография. Оригинал стоил триста рублей, огромные по тем временам деньги. Но и риск тоже огромный. Переводчиков сажали… В общем, я сразу сказал — такое переводить не буду", — отмечал Володарский.
Кроме озвучки фильмов Леонид Володарский также работал переводчиком-синхронистом, переводил художетсвенную литературу. С 2014 года вел авторскую программу на радио "Говорит Москва".
К слову, Володарский раздражался, когда его спрашивали, правда ли, что у него была прищепка на носу, когда он озвучивал фильма.
"Я не люблю ни сами узнавания, ни тем более вопрос: "А у вас была прищепка на носу?" Это меня бесит. Другое дело, когда подходит человек и спрашивает: "Вы тот самый Леонид Володарский?" — "Да". — "Спасибо вам". Или: "Мне очень нравится, как вы переводили фильмы". Это нормально, когда от чистого сердца", — говорил Володарский.
Напомним, ранее в Москве умерла известная советская и российская актриса Ирина Мирошниченко, звезда фильмов "Андрей Рублев" и "Зимняя вишня".