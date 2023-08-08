Голос 1990-х: умер переводчик Леонид Володарский, озвучивавший "Звездные войны" и "Терминатора"

Володарский переводил и озвучивал фильмы, которые шли в видеосалонах и многие именно в его озвучке впервые увидели многие культовые картины.

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В возрасте 73 лет умер переводчик и радиоведущий Леонид Володарский. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на родственников Володарского.

Леонид Володарский умер после продолжительной болезни.

Он стал популярен благодаря переводу и озвучке зарубежных фильмов, выходивших в СССР и после развала Советского Союза в конце 1980-х — начале 1990-х годов.

"Терминатор" в озвучке Леонида Володарского

Визитной карточкой Володарского стал одноголосный перевод, который звучал необычно за счет гнусавости.

Леонид Володарский окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Он владел английским, французским, испанским и итальянскими языками. Переводить фильмы он начал в конце 1960-х годов.

Сам он говорил, что за 30 лет перевел более пяти тысяч фильмов, хоть и не был уверен в количестве.

"Я не считал никогда. Был приятель, тоже переводчик, к сожалению, его с нами уже нет, он записывал. И как-то сказал, что у меня чуть меньше пяти с половиной тысяч. Думаю, сегодня уже все шесть. Процентов семь было шедевров, еще столько же — просто хорошие фильмы, а остальное — полная ерунда. И все же надо было соглашаться и переводить, потому что я профессионал и мне нужны были деньги", — рассказывал Володарский в интервью.

"Звездный войны" в озвучке Леонида Володарского

Также он занимался художественными переводами, переводил книги Стивена Кинга.

В конце 1990-х годов Володарский начал сотрудничать с каналом НТВ: переводить фильмы и сериалы для студий.

Но переводами фильмов он начал заниматься гораздо раньше. По его словам, первый перевод для видео он сделал в 1979 году. А после заказы поступали постоянно. Рекорд Володарского был – семь фильмов в день.

"Те, кто занимались видеобизнесом, старались выложить кассеты в продажу как можно быстрее и щедро платили. Фильмы записывались в Таллинне, с финского телевидения. Они шли без дубляжа, всегда на оригинальном языке — английском, французском. Я был удобен еще и тем, что переводил и с английского, и с французского, и с итальянского", — рассказывал Володарский.

Впрочем, эта деятельность в СССР считалась незаконной. Так что Володарского проверяли, по его словам, и милиция и прокуратура.

Порнографию он не озвучивал, потому что это было слишком опасно.

"Статья УК была — за распространение и пропаганду порнографии. Фильмы отсматривала специальная комиссия — врач-уролог обязательно, инструктор отдела культуры родной партии, ну и милиционер. Если им покажется, что фильм порнографический, — все, посадят года на три. Так что это был скользкий путь. Я работал с некоторыми людьми, которые все это организовывали. Приходит пачка кассет, среди них порнография. Оригинал стоил триста рублей, огромные по тем временам деньги. Но и риск тоже огромный. Переводчиков сажали… В общем, я сразу сказал — такое переводить не буду", — отмечал Володарский.

Кроме озвучки фильмов Леонид Володарский также работал переводчиком-синхронистом, переводил художетсвенную литературу. С 2014 года вел авторскую программу на радио "Говорит Москва".

К слову, Володарский раздражался, когда его спрашивали, правда ли, что у него была прищепка на носу, когда он озвучивал фильма.

"Я не люблю ни сами узнавания, ни тем более вопрос: "А у вас была прищепка на носу?" Это меня бесит. Другое дело, когда подходит человек и спрашивает: "Вы тот самый Леонид Володарский?" — "Да". — "Спасибо вам". Или: "Мне очень нравится, как вы переводили фильмы". Это нормально, когда от чистого сердца", — говорил Володарский.

Напомним, ранее в Москве умерла известная советская и российская актриса Ирина Мирошниченко, звезда фильмов "Андрей Рублев" и "Зимняя вишня".