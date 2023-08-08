Голос 1990-х: помер перекладач Леонід Володарський, який озвучував "Зоряні війни" і "Термінатора"

Володарський перекладав і озвучував фільми, які йшли у відеосалонах, і багато хто саме в його озвучці вперше побачив багато культових картин.

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У віці 73 років помер перекладач і радіоведучий Леонід Володарський. Про це повідомляє Meduza з посиланням на родичів Володарського.

Леонід Володарський помер після тривалої хвороби.

Він став популярним завдяки перекладу й озвученню зарубіжних фільмів, що виходили в СРСР і після розвалу Радянського Союзу наприкінці 1980-х — початку 1990-х років.

"Термінатор" в озвучці Леоніда Володарського

Візитною карткою Володарського став одноголосний переклад, який звучав незвично за рахунок гугнявості.

Леонід Володарський закінчив Московський державний інститут іноземних мов імені Моріса Тореза. Він володів англійською, французькою, іспанською та італійськими мовами. Перекладати фільми він почав наприкінці 1960-х років.

Сам він говорив, що за 30 років переклав понад п'ять тисяч фільмів, хоч і не був упевнений у кількості.

"Я не рахував ніколи. Був приятель, теж перекладач, на жаль, його з нами вже немає, він записував. І якось сказав, що в мене трохи менше п'яти з половиною тисяч. Думаю, сьогодні вже всі шість. Відсотків сім було шедеврів, ще стільки ж — просто хороші фільми, а решта — повна нісенітниця. І все ж треба було погоджуватися і перекладати, тому що я професіонал і мені потрібні були гроші", — розповідав Володарський в інтерв'ю.

"Зоряні війни" в озвучці Леоніда Володарського

Також він займався художніми перекладами, перекладав книги Стівена Кінга.

Наприкінці 1990-х років Володарський почав співпрацювати з каналом НТВ: перекладати фільми і серіали для студій.

Але перекладами фільмів він почав займатися набагато раніше. За його словами, перший переклад для відео він зробив 1979 року. А після замовлення надходили постійно. Рекорд Володарського був — сім фільмів на день.

"Ті, хто займалися відеобізнесом, намагалися викласти касети в продаж якомога швидше і щедро платили. Фільми записувалися в Таллінні, з фінського телебачення. Вони йшли без дубляжу, завжди оригінальною мовою — англійською, французькою. Я був зручний ще й тим, що перекладав і з англійської, і з французької, і з італійської", — розповідав Володарський.

Утім, ця діяльність у СРСР вважалася незаконною. Тож Володарського перевіряли, за його словами, і міліція, і прокуратура.

Порнографії він не озвучував, бо це було занадто небезпечно.

"Стаття КК була — за поширення і пропаганду порнографії. Фільми віддивлялася спеціальна комісія — лікар-уролог обов'язково, інструктор відділу культури рідної партії, ну і міліціонер. Якщо їм здасться, що фільм порнографічний, — усе, посадять роки на три. Тож це був слизький шлях. Я працював із деякими людьми, які все це організовували. Приходить пачка касет, серед них порнографія. Оригінал коштував триста рублів, величезні на ті часи гроші. Але й ризик теж величезний. Перекладачів саджали... Загалом, я відразу сказав — таке перекладати не буду", — зазначав Володарський.

Крім озвучення фільмів Леонід Володарський також працював перекладачем-синхроністом, перекладав художню літературу. З 2014 року вів авторську програму на радіо "Говорить Москва".

До речі, Володарський дратувався, коли його запитували, чи правда, що у нього була прищіпка на носі, коли він озвучував фільм.

"Я не люблю ні самі впізнавання, ні тим паче запитання: "А у вас була прищіпка на носі?" Це мене бісить. Інша справа, коли підходить людина і запитує: "Ви той самий Леонід Володарський?" — "Так". — "Дякую вам". Або: "Мені дуже подобається, як ви перекладали фільми". Це нормально, коли від чистого серця", — говорив Володарський.

Нагадаємо, раніше в Москві померла відома радянська і російська актриса Ірина Мірошниченко, зірка фільмів "Андрій Рубльов" і "Зимова вишня".