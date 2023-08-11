Синди Кроуфорд поделилась снимком топлес (фото)

Знаменитость проводит время в Канаде, наслаждаясь природой.

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57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд поделилась снимком топлес. Кадры своего отдыха звезда подиумов опубликовала в Instagram с 7,8 млн подписчиков.

Мама двоих детей позировала топлес на фоне озера в лесу. Волосы Синди были собраны в пучок. На другом снимке Синди предстала в расстегнутой рубашке и белом бикини. К образу модель добавила солнцезащитные очки и бусы.

"Жизнь озера", — подписала карусель фото знаменитость.

В частности, Кроуфорд показала, как собирала ежевику.

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Синди Кроуфорд

Супермодель Наоми Кэмпбелл оставила в комментариях три эмодзи в виде красных сердечек. Так же сделала актриса Кейт Хадсон.

"Добро пожаловать обратно в Канаду", "Нет ничего прекраснее, чем быть в покое на природе", "Когда-нибудь я туда попаду... Это всегда выглядит так божественно", — пишут фолловеры американской супермодели.

Напомним, Синди Кроуфорд примерила самый трендовый цвет лета 2023.

Также Фокус писал о культовой рекламе Pepsi с участием Синди Кроуфорд, которую модель повторила в 2023 году.