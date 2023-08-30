Флоренс Пью появилась на обложке модного журнала и дала откровенное интервью о своей внешности

Актриса славится своими стильными нарядами для красных дорожек и не боится менять свой образ.

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27-летняя актриса Флоренс Пью, которая недавно появилась в нашумевшем фильме "Оппенгеймер", дала откровенное интервью своей подруге и коллеге-актрисе Джоди Тернер-Смит в интервью октябрьскому выпуску журнала ELLE.

Флоренс рассказала о том, как она принимает свое тело, и чувствует себя комфортно такой, какой она есть, не пытаясь себя приукрасить.

Флоренс Пью для ELLE

27-летняя амбассадор Tiffany блистает, как на красных дорожках, так и на экране, где она бесстрашно привносит свой интеллект и проницательность в каждую роль.

Она воплощает каждого персонажа, которого играет, с глубиной и человечностью, что приводит к номинациям на "Оскар" и "Бафта". Но как только камеры перестают работать, Пью становится столь же страстной и откровенной в реальной жизни, часто критикуя онлайн-издевательства и бодишейминг в социальных сетях.

Интервью у Флоренс Пью взяла ее давняя подруга и коллега, актриса Джоди Тернер-Смит. Общение проходило по Zoom: Тернер-Смит как раз отдыхала на яхте в Хорватии, а Пью – была в английской деревне.

Флоренс признается, что ее отпуск стал неожиданностью. У нее были назначены съемки в Атланте, но из-за забастовки актеров и сценаристов их отложили на неопределенный термин.

Флоренс Пью для ELLE

"Я все еще приспосабливаюсь. Странно быть настолько свободной", — шутит она. С юмором она говорит и о своем оригинальном стиле.

"Мои друзья всегда смеются, когда я собираюсь, и говорю: "Я не знаю, что надеть. У меня нет никакой одежды", потому что у меня ведь полно одежды. Я думаю, что на самом деле я имею в виду: "Кем я хочу быть сегодня?" У меня так много версий себя, которые я хочу показать", — говорит актриса. По ее словам, красные дорожки давно не были такими сумасшедшими.

Но ее любимчиком был и остается Пьерпаоло Пиччоли. "Каждый раз, когда я выхожу в Valentino, это как моя броня", — отмечает актриса.

Флоренс Пью и Пьерпаоло Пиччоли

По ее словам, ей всегда хотелось носить яркую одежду.

"Когда я была подростком, я покупала самые эпатажные вещи. Я всегда любила яркие цвета. Я всегда хотела быть смелой. Когда я впервые начал выходить на красные дорожки, это было очень тяжело. Требуется много времени, чтобы чувствовать себя комфортно среди 50 мужчин, кричащих: "Повернись сюда!". За последние несколько лет я стала более уверенной в себе, и думаю, это во многом связано с одеждой, которую я ношу. Чем больше вы наслаждаетесь этим, тем больше людей" увидят, что вам это нравится", — признается актриса.

Флоренс признается, что никогда не пыталась скрыть целлюлит на бедрах, или складки между рукой и грудью, но ее всегда удивляет критика.

"Год назад все пошло наперекосяк с розовым платьем Valentino Haute Couture, мои соски были видны через кусок ткани, и это очень расстраивало людей. Люди боятся свободы. Унижение женщин через критику их тел, используется уже очень давно. Я думаю, что сейчас мы находимся на том этапе, когда многие люди говорят: "Мне плевать", — говорит она.

Впрочем, по ее словам, далеко не всех шокировали ее наряды. Многие восхищаются ее стилем и смелостью, что вдохновляет ее принимать себя такой, какая она есть.

Напомним, ранее о совместных съемках с Флоренс рассказал Киллиан Мерфи, который исполнил главную роль в фильме "Оппенгеймер".