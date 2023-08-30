Флоренс П'ю з'явилася на обкладинці модного журналу і дала відверте інтерв'ю про свою зовнішність

Актриса славиться своїми стильними вбраннями для червоних доріжок і не боїться змінювати свій образ.

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27-річна акторка Флоренс П'ю, яка нещодавно з'явилася в гучному фільмі "Оппенгеймер", дала відверте інтерв'ю своїй подрузі й колезі-актрисі Джоді Тернер-Сміт в інтерв'ю жовтневому випуску журналу ELLE.

Флоренс розповіла про те, як вона приймає своє тіло, і почувається комфортно такою, якою вона є, не намагаючись себе прикрасити.

Флоренс П'ю для ELLE

27-річна амбасадор Tiffany блищить, як на червоних доріжках, так і на екрані, де вона безстрашно привносить свій інтелект і проникливість у кожну роль.

Вона втілює кожного персонажа, якого грає, з глибиною і людяністю, що призводить до номінацій на "Оскар" і "Бафта". Але щойно камери перестають працювати, П'ю стає настільки ж пристрасною і відвертою в реальному житті, часто критикуючи онлайн-знущання і бодішеймінг у соціальних мережах.

Інтерв'ю у Флоренс П'ю взяла її давня подруга і колега, актриса Джоді Тернер-Сміт. Спілкування відбувалося по Zoom: Тернер-Сміт якраз відпочивала на яхті в Хорватії, а П'ю — була в англійському селі.

Флоренс зізнається, що її відпустка стала несподіванкою. У неї були призначені зйомки в Атланті, але через страйк акторів і сценаристів їх відклали на невизначений термін.

Флоренс П'ю для ELLE

"Я все ще пристосовуюся. Дивно бути настільки вільною", — жартує вона. З гумором вона говорить і про свій оригінальний стиль.

"Мої друзі завжди сміються, коли я збираюся, і кажу: "Я не знаю, що вдягнути. У мене немає ніякого одягу", тому що в мене повно одягу. Я думаю, що насправді я маю на увазі: "Ким я хочу бути сьогодні?" У мене так багато версій себе, які я хочу показати", — каже актриса. За її словами, червоні доріжки давно не були такими божевільними.

Але її улюбленцем був і залишається П'єрпаоло Піччолі. "Щоразу, коли я виходжу в Valentino, це як моя броня", — зазначає актриса.

Флоренс П'ю і П'єрпаоло Піччолі

За її словами, їй завжди хотілося носити яскравий одяг.

"Коли я була підлітком, я купувала найепатажніші речі. Я завжди любила яскраві кольори. Я завжди хотіла бути сміливою. Коли я вперше почав виходити на червоні доріжки, це було дуже важко. Потрібно багато часу, щоб почуватися комфортно серед 50 чоловіків, які кричать: "Повернися сюди!". За останні кілька років я стала більш впевненою в собі, і думаю, це багато в чому пов'язано з одягом, який я ношу. Що більше ви насолоджуєтеся цим, то більше "людей" побачать, що вам це подобається", — зізнається актриса.

Флоренс зізнається, що ніколи не намагалася приховати целюліт на стегнах, або складки між рукою і грудьми, але її завжди дивує критика.

"Рік тому все пішло шкереберть із рожевою сукнею Valentino Haute Couture, мої соски було видно через шматок тканини, і це дуже засмучувало людей. Люди бояться свободи. Приниження жінок через критику їхніх тіл, використовується вже дуже давно. Я думаю, що зараз ми перебуваємо на тому етапі, коли багато людей кажуть: "Мені начхати", — каже вона.

Втім, за її словами, далеко не всіх шокувало її вбрання. Багато хто захоплюється її стилем і сміливістю, що надихає її приймати себе такою, яка вона є.

Нагадаємо, раніше про спільні зйомки з Флоренс розповів Кілліан Мерфі, який виконав головну роль у фільмі "Оппенгеймер".