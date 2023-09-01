На Аллу Пугачеву подали в суд в России: что произошло

Позже газовщикам пришлось забрать заявление, поскольку выяснились некоторые моменты, связанные с правом собственности на недвижимость Примадонны.

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Российская певица Алла Пугачева, которая с мужем, Максимом Галкиным, и их двумя детьми уехала в Израиль, оказалась втянута в судебные разборки с компанией "Газпром межрегионгаз", которая подала на артистку в суд. Истец утверждает, что она задолжала компании 15 536 рублей за подачу газа (примерно $150), сообщает telegram-канал Mash.

В предоставленных суду документах говорится, что Примадонна российской эстрады не заплатила за газ по счетам за май и июнь 2023 года за участок площадью 1,2 тыс. квадратных метров в ДСК "Творчество" в московском поселении Первомайское.

Позже журналисты узнали, что недавно Пугачева продала недвижимость, поэтому заявление от газовщиков завернули обратно. И хотя по кадастровым документам она по-прежнему является его владелицей, в самих хоромах Алла Борисовна давно не появлялась. По словам соседей, там живет владелец одного из крупнейших моллов Москвы. Бизнесмен пользуется 50%-ной скидкой на ЖКУ по пенсионерскому тарифу. Однако в кадр попал гараж, заставленный элитными автомобилями, что говорит о далеко не бедности нового владельца.

В конце июня суд не стал взыскивать долг Пугачевой в 50 тысяч рублей за аренду участка в Солнечногорске.

В прошлом году певица переехала в Израиль, где находится и по сей день. Последний раз она была в Москве в мае, когда прилетала на похороны модельера Валентина Юдашкина, который умер после многолетней борьбы с онкологией.

Муж Пугачевой Максим Галкин после отъезда ни разу не был на родине, поскольку возвращение чревато для него арестом. В сентябре 2022 года шоумен попал в список иноагентов. Дело в том, что Максим с первого дня российского вторжения выступил с резкой критикой властей, а затем неоднократно поддерживал Украину. Часть денег со своих концертов он перечислял в помощь пострадавшим от российской агрессии украинцам.

В июле 2023 года Галкин и Пугачева посетили музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. Мероприятие прошло в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале. На нем пародист спел дуэтом с певицей Лаймой Вайкуле ее хит "Листья желтые" на латышском языке.

Ранее Фокус писал, что Максим Галкин прокомментировал ракетный удар ВС РФ по центру Чернигова, в результате которого погибли люди.