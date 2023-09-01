На Аллу Пугачову подали до суду в Росії: що сталося

Пізніше газівникам довелося забрати заяву, оскільки з'ясувалися деякі моменти, пов'язані з правом власності на нерухомість Примадонни.

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Російська співачка Алла Пугачова, яка з чоловіком, Максимом Галкіним, і їхніми двома дітьми виїхала до Ізраїлю, опинилася втягнутою в судові розбірки з компанією "Газпром міжрегіонгаз", яка подала на артистку до суду. Позивач стверджує, що вона заборгувала 15 536 рублів за подачу газу (приблизно $150), повідомляє telegram-канал Mash.

У наданих суду документах ідеться про те, що Примадонна російської естради не заплатила за газ за рахунками за травень і червень 2023 року за ділянку площею 1,2 тис. квадратних метрів у ДСК "Творчество" в московському поселенні Первомайське.

Пізніше журналісти дізналися, що нещодавно Пугачова продала нерухомість, тому заяву від газовиків завернули назад. І хоча за кадастровими документами вона, як і раніше, є його власницею, у самих хоромах Алла Борисівна давно не з'являлася. За словами сусідів, там живе власник одного з найбільших моллів Москви. Бізнесмен користується 50%-вою знижкою на ЖКП за пенсіонерським тарифом. Однак у кадр потрапив гараж, заставлений елітними автомобілями, що свідчить про далеко не бідність нового власника.

Наприкінці червня суд не став стягувати борг з Пугачової в 50 тисяч рублів за оренду ділянки в Сонячногірську.

Минулого року співачка переїхала до Ізраїлю, де перебуває і донині. Востаннє вона була в Москві в травні, коли прилітала на похорон модельєра Валентина Юдашкіна, який помер після багаторічної боротьби з онкологією .

Чоловік Пугачової Максим Галкін після від'їзду жодного разу не був на батьківщині, оскільки повернення загрожує для нього арештом. У вересні 2022 року шоумен потрапив до списку іноагентів. Річ у тім, що Максим із першого дня російського вторгнення виступив із різкою критикою влади, а потім неодноразово підтримував Україну. Частину грошей зі своїх концертів він перераховував на допомогу постраждалим від російської агресії українцям.

У липні 2023 року Галкін і Пугачова відвідали музичний фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. Захід відбувся в концертному залі "Дзінтарі" в Юрмалі. На ньому пародист заспівав дуетом зі співачкою Лаймою Вайкуле її хіт "Листья желтые" латиською мовою.

Раніше Фокус писав, що Максим Галкін прокоментував ракетний удар ЗС РФ по центру Чернігова, в результаті якого загинули люди.