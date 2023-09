73-летняя участница АВВА Агнета Фальтског выпустила первую сольную песню за 10 лет

Поклонники высоко оценили новую композицию и уже с нетерпением ждут полноценного альбома.

Участница легендарной шведской группы ABBA Агнета Фальтског представила сольный трек под названием Where Do We Go From Here, ставший первым за последние 10 лет. Она дебютировала на радио BBC Radio, где артистка давала интервью ведущей Зои Болл. Позже официальное аудио появилось на YouTube-канале звезды.

Песня получилась очень мелодичной, что тронуло фанатов до глубины души. Они сразу же поспешили оставить комментарии под видео.

"Агнета – идеальный ангел с прекрасным голосом, и я люблю ее", "Очень понравилась новая песня Агнеты! И какое восхитительное интервью. Слезы на глазах в 3.45 ночи! Спасибо Агнете и Зои Болл!", "Приятно слышать новую музыку от Агнеты Фальтског!" Было бы здорово, если бы после А+ вышел полноценный новый альбом", "Буквально нет более стильной, изящной, милой и красивой женщины, чем Агнета Фальтског", "Просто обожаю эту песню. Я был очень взволнован, услышав Агнету", – пишут поклонники 73-летней певицы.

Агнета призналась, что на запись песни решилась совершенно случайно.

"Пару лет назад я услышала по радио одну из песен из моего последнего альбома "А". У меня осталось много приятных воспоминаний о создании этого альбома, поэтому я не мог не улыбнуться: время летит незаметно… Внезапно меня осенило: как бы звучал альбом, если бы мы сделали его сегодня…? Я не могла перестать думать об этом. Я обратилась к ребятам, которые продюсировали "А" еще в 2013 году: "Что бы вы, ребята, подумали о переосмыслении "А" и создании совершенно новой его версии?" Им понравилась эта идея! "Давай попробуем!" Некоторое время спустя я услышала первую переделанную песню, и должна сказать, что она мне очень понравилась! Это звучало так свежо и современно, даже лучше, чем я себе это представляла! Мы назвали альбом A+ и в качестве вишенки на торте даже записали совершенно новую песню! И это будет первое, что вы услышите от меня. Теперь мне не терпится услышать, что вы об этом думаете!" Надеюсь, вам это понравится так же, как и мне!" – заявила она накануне пресс-релиза.

Агнета солирует на выступлении АВВА в 1975 году

На днях Агнета заключила крупный контракт со звукозаписывающей компанией BMG, с которой работает певица Кайли Миноуг.

Это произошло через два года после того, как группа ABBA выпустила первый за 40 лет альбом Voyage. Фальтског настолько понравилось работать в студии, что артистка решила возобновить сольную карьеру.

"В течение нескольких месяцев она регулярно общалась с командой BMG в Лондоне, и они помогли ей развить новое звучание. После долгой работы над новой музыкой наконец-то появилась композиция, которая ей нравится и уже готова к выпуску", – пишет The Sun со ссылкой на свои источники.

Впервые Агнета добилась успеха в Швеции, выпустив в 1968 году одноименный дебютный альбом. В мае 2013 года она представила новую пластинку "A", продюсированную Йоргеном Элофссоном и Питером Нордалем.

Ранее Фокус писал, что 70-летний гитарист культовой шведской группы ABBA Лассе Велландер скончался на 71-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологией.