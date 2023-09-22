Лиззо предъявлены новые обвинения в домогательствах

Новый иск подан в тот момент, когда Лиззо собирается принять престижную гуманитарную премию Куинси Джонса. При этом ее представитель заявил, что певица не обратит на новые претензии никакого внимания.

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Дизайнер гардероба Аша Дэниелс подала иск против американской певицы, рэперши и актрисы Лиззо. Это произошло после того, как трое аккомпанирующих танцовщиц поп-звезды подали на нее в суд за сексуальные и расовые домогательства, а также за создание враждебной рабочей среды, сообщает Sky News.

Лиззо (настоящее имя Мелисса Вивиан Джефферсон), фигурирует в иске вместе со своей продюсерской компанией Big Grrrl Big Touring, Inc (BGBT), Nomura, и ее тур-менеджером Карлиной Гульоттой. Певица отрицает все претензии к ней, называя это "фиктивным иском".

В чем обвиняют Лиззо

Аша Дэниелс, дизайнер одежды, которая разработала гардероб для танцоров Лиззо подала новый иск. "Руководство Lizzo способствовало развитию небезопасной и сексуальной культуры на рабочем месте", — говорится в иске. По словам дизайнера, это была "культура, которую Лиззо взращивала".

Дэниелс также говорит, что была свидетелем того, как "Номура", съемочная группа и управленческая команда Лиззо, открыто обсуждали найм секс-работников для непристойных действий во время тура по Амстердаму, посещения секс-шоу и покупки тяжелых наркотиков.

Дизайнер в иске утверждает, что ее заставляли работать по 20 часов в день, часто семь дней в неделю, и ей часто отказывали в перерывах.

Сегодня Лиззо получит Гуманитарную премию Куинси Джонса. Адвокат Дэниэлс Рон Замбрано заявил, что выбрано циничное время.

"Время вручения этой награды попахивает спланированным пиар-ходом команды Лиззо. Это не сработает… Это никуда не денется", — заявил юрист.

Стефан Фридман, представитель Лиззо, относительно нового иска сказал: "Мы уделим этому столько внимания, сколько оно того заслуживает. Никакого".

Ранее Фокус писал, что Бейонсе внезапно поддержала Лиззо, а номинантка на "Оскар" назвала ее хулиганкой.