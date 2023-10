Вернуть стройность. 6 причин задержки воды в организме, и как это исправить

Иногда увеличение веса говорит вовсе не о лишнем весе и избытке жира в организме, а о задержке воды. Эксперты рассказывают о том, что важно знать об отеках.

Если утром вы проснулись с "надутым животом", то возможно, виновата вода. Естественно, необоснованное вздутие живота может сразу же вызвать у вас панику, но не стоит. Эксперты объяснили причины лишнего веса, вызванного задержкой жидкости в организме, и рассказали, что с этим делать. Об этом пишет Eat This, Not That.

Фото: Freepik

Вы наверняка знаете, что значительная часть вашего тела состоит из воды. По словам дипломированного диетолога, специализирующегося на спортивном питании, Бриттани Данн: "Это самая тяжелая вещь в нашем теле, не считая наших костей. Вода занимает пространство между и внутри наших клеток. В норме избыток жидкости проходит через почки и выводится через мочеиспускание, однако иногда избыток жидкости может задерживаться между органами и кожей".

"Вес воды – это не обязательно плохо", – подчеркивает Данн. "Вода помогает нашему организму регулировать температуру, помогает работе сердца и мозга, а также способствует пищеварению".

Итак, теперь, когда мы знаем, что такое вес воды, давайте углубимся в то, что провоцирует задержку воды в организме и, что вы можете сделать, чтобы похудеть.

Слишком много соли

Фото: Pexels

Соленая пища может привести к задержке жидкости в организме и отекам. "Как правило, это обычная вещь, которая может случиться, поскольку соль вытягивает воду, заставляя ее идти в те места, куда вы не хотите", — объясняет эксперт по питанию Тоби Амидор. "Но обычно это краткосрочная проблема".

Период цикла

Спазмы, перепады настроения и вздутие живота — радости, знакомые каждой женщине в конце цикла. Ваш менструальный цикл также может быть виноват в отеках. "Многие женщины склонны задерживать воду непосредственно перед и во время менструального цикла", — говорит Амидор. "Это связано с гормональными изменениями во время менструального цикла, которые также могут привести к болезненности груди (еще один симптом ПМС). Лишний вес имеет тенденцию исчезать после окончания менструации".

По словам Амидора, людям, страдающим ожирением или избыточным весом, похудение может помочь избавиться от отеков в это время месяца. Кроме того, регулярные физические упражнения и питательная диета также помогут снизить избыток жидкости.

Избыток углеводов

Фото: Freepik

Углеводы — еще одна причина, по которой ваше тело может удерживать лишнюю воду. "На задержку воды также влияют наши запасы энергии (гликоген), которые нужны, чтобы делать что угодно в течение дня", — объясняет Данн. "На каждый грамм запасенного гликогена мы храним от трех до четырех граммов воды. Когда вы перестаете есть углеводы, ваше тело расходует гликоген, чтобы обеспечить его энергией. Поначалу первоначальная потеря веса может показаться быстрой, но в основном она происходит за счет воды и гликогена, а не за счет потери жира".

Венозная недостаточность

Венозная недостаточность — это состояние, при котором ваши вены не функционируют должным образом, что обычно приводит к заметным отекам ступней и голеней. "Венозная недостаточность может привести к дискомфорту, потемнению кожи и потенциально привести к инфекции", — предупреждает Амидор. "Это обычно происходит, когда вы сидите или стоите в течение длительного периода времени".

Амидор добавляет, что поддержание здорового веса, отказ от курения и сидения или стояния в течение длительного периода времени могут помочь вам справиться с венозной недостаточностью. "Например, когда вы отправляетесь в длительный перелет, вам следует встать, походить и потянуться несколько минут, если это возможно", — говорит она. "Компрессионные чулки также могут помочь уменьшить отек в пораженных участках, способствуя правильному кровотоку".

Обезвоживание

Фото: Freepik

Это очевидно, что когда вы обезвожены, ваше тело требует больше воды! Поэтому вполне закономерно, что обезвоживание приведет к задержке воды. "Когда организм обезвожен, он имеет тенденцию удерживать больше воды, пока баланс жидкости не восстановится", — говорит Данн.

По данным клиники Майо, к другим симптомам обезвоживания относятся более редкое мочеиспускание, головокружение, усталость, сильная жажда и темный цвет мочи. Если вы заметили эти симптомы по задержке жидкости, вам, вероятно, нужно пить больше воды.

Недостаточная функция щитовидной железы

"Недостаточная активность щитовидной железы — это состояние, при котором ваша щитовидная железа не работает должным образом, и ваш лечащий врач может прописать диуретик, чтобы помочь удалить лишнюю воду", — объясняет Амидор. Если вы считаете, что у вас проблемы с щитовидной железой, всегда полезно как можно скорее обратиться к своему лечащему врачу.

Теперь, когда вы знаете некоторые потенциальные причины задержки жидкости в организме, вот некоторые решения, которые помогут это исправить.

Употребляйте рекомендованное ежедневное количество углеводов и натрия. Данн объясняет: "И углеводы, и натрий могут вызвать избыточную задержку воды, а также другие потенциальные проблемы". Помните, что суточная норма соли должна составлять менее 2300 мг (1 ч.л.) в день. Кроме того, исследования показывают, что от 45% до 65% вашего ежедневного потребления калорий должны составлять углеводы.

Пейте больше воды. Чтобы поддерживать необходимый уровень гидратации и избежать задержки воды, Данн советует пить больше воды. "Когда организм обезвожен, он имеет тенденцию удерживать больше воды, пока баланс жидкости не восстановится", — говорит она.

По данным Harvard Health Publishing, среднесуточное количество воды для здоровых мужчин составляет около 15,5 чашек, а для здоровых женщин — около 11,5 чашек. Имейте в виду, что количество стаканов простой воды может варьироваться в зависимости от того, сколько воды вы получаете из других источников, таких как овощи, фрукты, чай, кофе и соки.

Фото: Freepik

Проконсультируйтесь со своим врачом по поводу принимаемых вами лекарств. Если вы заметили какие-либо изменения в своем организме, например, задержку жидкости, всегда полезно проконсультироваться с вашим лечащим врачом. Отличная тема для разговора во время вашего визита — оценка принимаемых вами лекарств. Данн объясняет: "Некоторые лекарства, такие как антидепрессанты и лекарства от артериального давления, могут способствовать незначительной задержке воды".

