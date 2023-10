Повернути стрункість. 6 причин затримки води в організмі, та як це виправити

Іноді збільшення ваги свідчить зовсім не про зайву вагу й надлишок жиру в організмі, а про затримку води. Експерти розповідають про те, що важливо знати про набряки.

Related video

Якщо вранці ви прокинулися з "надутим животом", то можливо, винна вода. Природно, необґрунтоване здуття живота може відразу ж викликати у вас паніку, але не варто. Експерти пояснили причини зайвої ваги, спричиненої затримкою рідини в організмі, і розповіли, що з цим робити. Про це пише Eat This, Not That.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Фото: Freepik

Ви напевно знаєте, що значна частина вашого тіла складається з води. За словами дипломованого дієтолога, що спеціалізується на спортивному харчуванні, Бріттані Данн: "Це найважча річ у нашому тілі, не рахуючи наших кісток. Вода займає простір між і всередині наших клітин. У нормі надлишок рідини проходить через нирки і виводиться через сечовипускання, проте іноді надлишок рідини може затримуватися між органами і шкірою".

"Вага води — це не обов'язково погано", — підкреслює Данн. "Вода допомагає нашому організму регулювати температуру, допомагає роботі серця і мозку, а також сприяє травленню".

Отже, тепер, коли ми знаємо, що таке вага води, давайте заглибимося в те, що провокує затримку води в організмі і, що ви можете зробити, щоб схуднути.

Занадто багато солі

Фото: Pexels

Солона їжа може призвести до затримки рідини в організмі та набряків. "Як правило, це звичайна річ, яка може трапитися, оскільки сіль витягує воду, змушуючи її йти в ті місця, куди ви не хочете", — пояснює експерт із харчування Тобі Амідор. "Але зазвичай це короткострокова проблема".

Період циклу

Спазми, перепади настрою і здуття живота — радощі, знайомі кожній жінці наприкінці циклу. Ваш менструальний цикл також може бути винен у набряках. "Багато жінок схильні затримувати воду безпосередньо перед і під час менструального циклу", — каже Амідор. "Це пов'язано з гормональними змінами під час менструального циклу, які також можуть призвести до болючості грудей (ще один симптом ПМС). Зайва вага має тенденцію зникати після закінчення менструації".

За словами Амідора, людям, які страждають на ожиріння або надмірну вагу, схуднення може допомогти позбутися набряків у цю пору місяця. Крім того, регулярні фізичні вправи та поживна дієта також допоможуть знизити надлишок рідини.

Надлишок вуглеводів

Фото: Freepik

Вуглеводи — ще одна причина, через яку ваше тіло може утримувати зайву воду. "На затримку води також впливають наші запаси енергії (глікоген), які потрібні, щоб робити що завгодно протягом дня", — пояснює Данн. "На кожен грам запасеного глікогену ми зберігаємо від трьох до чотирьох грамів води. Коли ви перестаєте їсти вуглеводи, ваше тіло витрачає глікоген, щоб забезпечити його енергією. Спочатку початкова втрата ваги може здатися швидкою, але здебільшого вона відбувається за рахунок води і глікогену, а не за рахунок втрати жиру".

Венозна недостатність

Венозна недостатність — це стан, за якого ваші вени не функціонують належним чином, що зазвичай призводить до помітних набряків ступень та гомілок. "Венозна недостатність може призвести до дискомфорту, потемніння шкіри та потенційно призвести до інфекції", — попереджає Амідор. "Це зазвичай відбувається, коли ви сидите або стоїте протягом тривалого періоду часу".

Амідор додає, що підтримання здорової ваги, відмова від паління та сидіння або стояння протягом тривалого періоду часу можуть допомогти вам впоратися з венозною недостатністю. "Наприклад, коли ви вирушаєте в тривалий переліт, вам слід встати, походити і потягнутися кілька хвилин, якщо це можливо", — каже вона. "Компресійні панчохи також можуть допомогти зменшити набряк в уражених ділянках, сприяючи правильному кровотоку".

Зневоднення

Фото: Freepik

Це очевидно, що коли ви зневоднені, ваше тіло потребує більше води! Тому цілком закономірно, що зневоднення призведе до затримки води. "Коли організм зневоднений, він має тенденцію утримувати більше води, доки баланс рідини не відновиться", — каже Данн.

За даними клініки Майо, до інших симптомів зневоднення відносяться більш рідкісне сечовипускання, запаморочення, втома, сильна спрага і темний колір сечі. Якщо ви помітили ці симптоми щодо затримки рідини, вам, імовірно, потрібно пити більше води.

Недостатня функція щитовидної залози

"Недостатня активність щитоподібної залози — це стан, за якого ваша щитоподібна залоза не працює належним чином, і ваш лікар може прописати діуретик, щоб допомогти видалити зайву воду", — пояснює Амідор. Якщо ви вважаєте, що у вас проблеми зі щитоподібною залозою, завжди корисно якомога швидше звернутися до свого лікаря.

Тепер, коли ви знаєте деякі потенційні причини затримки рідини в організмі, ось деякі рішення, які допоможуть це виправити.

Вживайте рекомендовану щоденну кількість вуглеводів і натрію. Данн пояснює: "І вуглеводи, і натрій можуть спричинити надмірну затримку води, а також інші потенційні проблеми". Пам'ятайте, що добова норма солі має становити менше 2300 мг (1 ч.л.) на день. Крім того, дослідження показують, що від 45% до 65% вашого щоденного споживання калорій мають становити вуглеводи.

Пийте більше води. Щоб підтримувати необхідний рівень гідратації та уникнути затримки води, Данн радить пити більше води. "Коли організм зневоднений, він має тенденцію утримувати більше води, доки баланс рідини не відновиться", — каже вона.

За даними Harvard Health Publishing, середньодобова кількість води для здорових чоловіків становить близько 15,5 чашок, а для здорових жінок — близько 11,5 чашок. Майте на увазі, що кількість склянок простої води може варіюватися залежно від того, скільки води ви отримуєте з інших джерел, як-от овочі, фрукти, чай, кава та соки.

Фото: Freepik

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем з приводу прийнятих вами ліків. Якщо ви помітили будь-які зміни у своєму організмі, наприклад, затримку рідини, завжди корисно проконсультуватися з вашим лікарем. Чудова тема для розмови під час вашого візиту — оцінка прийнятих вами ліків. Данн пояснює: "Деякі ліки, такі як антидепресанти та ліки від артеріального тиску, можуть сприяти незначній затримці води".

Нагадаємо, набряки на обличчі — неприємність, з якою в спекотну пору року стикається багато хто, але хороша новина в тому, що є кілька способів, які можуть вирішити цю проблему.

Раніше Фокус писав про те, що якщо ви хочете схуднути і поліпшити своє здоров'я, обов'язково включіть у свій раціон протизапальні продукти.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.