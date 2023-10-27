Бритни Спирс опубликовала очень откровенное фото

Певица, которая написала книгу воспоминаний, показывает, что ей нечего стесняться.

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41-летняя американская певица Бритни Спирс оригинально отметила выход своих мемуаров "Женщина во мне". Артистка опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует полностью обнаженной.

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Бритни Спирс раскрыла 10 шокирующих тайн о своей личной жизни

На снимке, сделанном на пляже, знаменитость стоит к камере вполоборота, смотря через плечо и сложив руки под подбородком. На ее лице совершенно нет макияжа, а волосы частично собраны в небрежную прическу.

Бритни не стала подписывать снимок, предоставив фолловерам самим гадать, к чему он, однако комментарии традиционно отключила.

Бритни Спирс любит демонстрировать свое тело Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Подписчики звезды давно заметили, что она тяготеет к демонстрации своего тела, будь то фото или танцы. Таким образом она, возможно, хочет показать, что ее фигура – в полном порядке. В книге артистки этому можно найти объяснение.

В своих мемуарах Спирс рассказала, как отец, который 13 лет был ее опекуном и распорядителем финансов, посадил ее на строгую диету после того, как ему показалось, что она слишком толстая. Ей разрешали есть только курицу и консервированные овощи.

Певица пишет, что она выпрашивала у дворецкого "настоящую еду", мечтала о гамбургере и мороженом, но ей не давали, мотивируя распоряжением Джейми Спирса. Поскольку продукты, которые она действительно хотела есть, теперь были исключены из ее рациона кем-то другим, кроме нее, Спирс сказала, что в конечном итоге она почувствовала, что ее "тело больше не принадлежит ей".

"Мне было страшно. Я буду честна, я была чертовски несчастна. Поэтому в течение двух лет я почти ничего не ела, кроме курицы и консервированных овощей. Два года — это долгий срок, чтобы не иметь возможности есть то, что хочешь, особенно когда твое тело, твоя работа и твоя душа зарабатывают деньги, на которые все живут. Два года просила картошку фри и получала отказ. Я нашла это таким унизительным", – рассказывает Бритни.

Однако, несмотря на то, что она сидела на диете и тренировалась, певица в конечном итоге набрала вес – прямо противоположно тому, на что надеялся ее отец.

Годы, проведенные под пристальным вниманием средств массовой информации и ее собственной семьи к ее телу, также заставили Бритни привыкнуть к тому, что другие говорят о ее фигуре.

"Мое тело было достаточно сильным, чтобы выносить двоих детей, и достаточно проворным, чтобы идеально выполнять каждое хореографическое движение на сцене. И вот теперь я записываю каждую калорию, чтобы люди могли продолжать богатеть за счет моего тела… Моя семья жила в Дестине, красивом пляжном городке во Флориде, в невероятно красивой квартире, которую я купила для них, и ела вкусную еду каждый вечер, пока я голодала и работала", — поведала она.

Ранее Фокус писал, что Бритни Спирс в воспоминаниях назвала Сэма Асгари "подарком Бога".