Что делать, если ребенок боится: 5 советов, как справиться со страхами, — психолог

Страх темноты, воды, пауков ... Очень часто дети чего-то боятся и чаще всего, это вымышленные вещи, которые рисует воображение. Однако эти страхи возникают не на пустом месте и родители должны знать, почему так происходит. Эксклюзивно для Фокуса психолог Полина Савенко рассказывает о причинах детских страхов, а о методах борьбы с ними.

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Страх — это эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или социальному существованию индивидуума и направленная на источник действительной или мнимой опасности. Когда страх реален, он является механизмом защиты, который спасает человека от опасности. А вот мнимая опасность и страх от нее, мешает нормальной жизни и исследовательской деятельности ребенка. Практический психолог, арттерапевт, основательница академии психологии "Psy-art" Полина Савенко рассказывает Фокусу, об истинных причинах детских страхов и дает советы родителям, как помочь ребенку.

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Гиперопека

Фото: Freepik

"Дети, особенно живущие в мегаполисах, часто подвержены чрезмерной опеке родителей и постоянно слышат, что на каждом углу их ждет опасность. В результате дети растут неуверенными в себе и робкими. Да и сама по себе жизнь в большом городе наполнена стрессами, очень интенсивная, что делает детскую психику более уязвимой", — говорит психолог.

Вы должны понимать, что рано или поздно ребенок должен предстать перед трудностями и испытаниями, поэтому не нужно все время его оберегать. Конечно, это не касается моментов, когда ситуация представляет угрозу жизни ребенка.

Нехватка родительского внимания

"Из-за чрезмерной загруженности взрослых, их общение с детьми сильно ограничено во времени. Когда отсутствуют гармоничные отношения между мамой и ребенком, это может служить катализатором детских страхов", — отмечает Полина Савенко.

Помните, что главным является не количество проведенного с ребенком времени, а его качество. Вы можете целый день находиться с ребенком в помещении, но в это время работать или заниматься своими собственными делами, а можете на 20 минут отложить все и поиграть с ним, или почитать, полепить. Выделяйте хотя бы полчаса в день и делайте вместе то, что хочет ребенок.

Конфликты и агрессия в семье

Часто дети чувствуют вину за ссоры родителей, считая себя их причиной. Отсутствие взаимопонимания и поддержки в семье становится причиной хронической тревоги.

"Из-за ситуаций, когда родители (особенно мать) доминируют, наказывают и господствуют, у малыша теряется базовое доверие к миру, ощущение безопасности. В результате ребенок находится в постоянном ожидании беды, это формирует появление страхов", — говорит психолог.

Фильмы, компьютерные игры, видеоролики

Фото: Freepik

"Не зря видео имеют возрастные ограничения, дети не могут критически посмотреть на то, что происходит в сюжете и могут начать бояться повторения подобных ситуаций в реальной жизни. На замену живому общению приходят компьютерные игры и ТВ-передачи. Поэтому так важно общаться с ребенком, играть вместе с ним и гулять, а также обсуждать значимые моменты", — советует Полина Савенко.

К сожалению, контент, который потребляет ваш ребенок может нести угрозу психологическому состоянию и нервной системе, поэтому важно его контролировать. Вы должны знать, какие игры закачивает ваш ребенок, какие ролики просматривает в соцсетях, чтобы понимать качество этого контента.

Рекомендации родителям

Особенно важным для ребенка во все периоды его развития является положительный эмоциональный контакт с родителями. Это является основой психического здоровья ребенка

Чтобы не нагнетать еще больше страхов, а уменьшать их уровень, необходимо:

Прежде всего любить ребенка и принимать его таким, какой он есть.

Оберегать детей от страхов, вызванных семейными конфликтами, родительским невниманием, отсутствием любви.

Признавать детские страхи, проявлять внимание и понимание, помогать ребенку избавляться от страхов.

Создавать психологически безопасное для ребенка пространство в семье и в социуме.

Терпеливо объяснять непонятные вещи.

Не унижать достоинство ребенка частыми наказаниями.

Не применять к ребенку завышенных требований и непосильных нагрузок.

Формировать и постоянно поддерживать положительную самооценку ребенка.

Не заражать ребенка страхом и преувеличенными предостережениями относительно окружающего мира

Практические рекомендации

Фото: Freepik

В борьбе со страхами для детей лучше всего работают арт-терапевтические техники. Психолог Полина Савенко делится техникой для борьбы с детским страхом, которую вы сможете сделать вместе со своим ребенком.

Техника "рисуем свой страх"

Время: 30-40 мин.

Инструменты: цветные карандаши или фломастеры, лист бумаги А4

Инструкции:

1. Дайте ребенку немного времени, чтобы отвлечься от своих дел, сконцентрироваться, подумать о своем страхе, представить его.

2. Попросите ребенка нарисовать свой страх. Не ограничивайте его фантазию никакими правилами. Можно рисовать животное, вымышленное существо, предмет, природное явление, абстрактные символы или узоры. Постарайтесь как можно меньше вмешиваться в процесс, не комментируйте работу ребенка, ни в коем случае не напоминайте о каких-либо правилах рисования.

3. Если вы заметите эмоциональное волнение ребенка во время рисования, не пугайтесь и не останавливайте терапию. В этот момент ребенок высвобождается от сдерживаемых эмоций, проживает свою боль, очищается, что очень важно для избавления от страхов. Не стоит сразу же утешать ребенка, или отвлекать его.

"Ни в коем случае нельзя делать замечаний или шутить над эмоциональным поведением ребенка. Исключение, если ребенок сам попросил обнять его в этот момент, подержать за руку, сделать перерыв", — говорит психолог.

4. Попросите ребенка дать название рисунку или придумать имя изображенному на рисунке. Когда страх получает имя, какое-то конкретное название, ребенку легче охватить и осознать свои чувства. Это уже не какие-то непонятные процессы, а конкретный объект с именем.

Фото: Freepik

5. Далее вместе с ребенком придумайте способ обезвредить этот страх. Самые популярные варианты:

разорвать или сжечь рисунок, уничтожив страх;

посмеяться над ним, нарисовать вокруг страха ограду, смешные детали, вместе посмеяться над новым остроумным рисунком;

подружиться со страхом, дорисовать ему улыбку, галантную шляпку, цветочек в руке, подарок.

6. Не стоит опираться на собственную интуицию, не навязывайте ребенку ни один из вариантов. Можно предложить ребенку несколько вариантов и выбрать тот, который ближе всего к его эмоциональному состоянию.

"В разных случаях дети могут вести себя по-разному. Некоторые "страхи" могут быть превращены в друзей или остроумный шарж, другие должны быть уничтожены: разорваны или сожжены. Пусть ребенок выберет тот способ, который ближе ему в эту минуту. Будьте готовы к новым способам в разных случаях, — отмечает Полина Савенко.

7. Теперь, когда страх обезврежен, можно уже и поговорить о нем. Убедитесь, что ребенок относительно спокоен и обсудите следующие вопросы:

Что было изображено на рисунке?

Что ребенок чувствовал во время рисования?

Какой способ обезвреживания страхов выбрал ребенок и почему?

Остался ли страх в душе ребенка?

Произошли ли какие-то изменения с чувством страха? Уменьшилась ли его интенсивность?

"Также очень круто помогает сказкотерапия. Существует большое количество уже готовых сказок для родителей. Для поиска просто вбиваете "сказкотерапия для работы со страхами", — советует психолог

Напомним, сколько времени ребенок может проводить перед экраном гаджетов, — исследование.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что совместные игры с отцом могут повысить успеваемость ребенка в школе.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.