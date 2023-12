Как питаться в праздники: 5 полезных советов от знаменитого диетолога

Если вы следите за фигурой и ведете здоровый образ жизни, может быть непросто сохранить силу воли и дисциплину во время праздников.

Related video

Праздники коварны изобилием коктейлей, традиционных семейных рецептов, десертов и калорийных блюд, что может легко отодвинуть все ваши усилия и намерения на задний план. Поэтому, прежде чем съесть кусок чизкейка вашей любимой тети, ознакомьтесь с полезными советами по праздничному питанию от знаменитого диетолога Ким Шапиры.

"Праздники потрясающие и кратковременные", — объясняет Шапира. "Многие американцы испытывают трудности в это время, но мы можем изменить это, практикуя осознанность, начиная каждый день как новый, веря, что ваш организм может исправить ваши ошибки, и делая все возможное, чтобы удовлетворить потребности вашего тела, когда это нужно". Невинный кусочек чизкейка может содержать более 400 калорий и все это кроме алкоголя, закусок и других сытных блюд, которые могут быть на праздничном стол. Чтобы не сбиться с пути и сохранить здоровье после праздничного сезона, следуйте простым советам. Об этом пишет Eat This, Not That.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Контролируйте количество

Фото: Freepik

Прежде всего, Шапира подчеркивает важность контроля. "Это один из тех моментов, когда потребуются некоторые усилия", — объясняет она. "Это несложно, поскольку мы принимаем 221 решение о еде каждый день. Вы должны понимать, вы едите, потому что голодны или потому что просто "видите" еду".

Наслаждайтесь едой

В этот праздничный сезон и после него, замедлите ход событий и по-настоящему найдите время, чтобы насладиться едой. Это поможет вам есть медленнее и позволит вашему организму быстрее определить, когда вы съели достаточно.

"Цель состоит в том, чтобы есть каждые два-три часа и оставаться немного голодными после еды. Большинству из нас не нужно столько еды, сколько мы едим, чтобы похудеть и поддерживать здоровый вес", — говорит Шапира.

Ешьте без телефона

Фото: Freepik

Еще одна полезная привычка — есть за столом без телефона. Это еще больше поможет вам насладиться каждым кусочком еды.

Шапира отмечает, что прием пищи в спокойной обстановке не всегда возможен, но есть определенные инструменты, которые можно использовать, чтобы достичь спокойного состояния во время еды. "Сделайте все возможное, чтобы глубоко дышать перед едой, чтобы убедиться, что ваше тело действительно готово", — объясняет она. "Ваш организм готов, когда вы чувствуете запах еды и во рту скапливается слюна. Это позволяет максимально эффективно переваривать и усваивать пищу".

Ограничьте отвлекающие факторы

Вместе с телефоном отключите любые другие отвлекающие факторы, которые мешают вам есть сосредоточенно и осознанно. Мы знаем, что во время праздничного ужина происходит много праздничных событий, но исследования связывают отвлечение от еды с увеличением веса. Например, праздничный фильм лучше всего смотреть после того, как вы поели, чтобы не съесть больше, чем планировали.

Пейте много воды

Фото: Freepik

Независимо от того, какое праздничное мероприятие вы посещаете, убедитесь, что вы пьете достаточно воды. "Будьте внимательны к воде: это секрет здоровья", — говорит Шапира. "Выпейте восемь чашек. Если вам трудно пить воду из-за того, что на улице холодно, подогрейте ее. Это поможет вашему организму уменьшить воспаление, улучшить самочувствие и сон".

Напомним, 6 способов избежать эмоционального переедания во время праздников.

Ранее Фокус писал о том, что если вы переели, не корите себя, а воспользуйтесь советами, которые помогут облегчить и улучшить ваше состояние.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.