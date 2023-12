Дети Мэрайи Кери попросили ее больше не петь знаменитую рождественскую песню

Песня "All I Want for Christmas Is You" остается главным рождественским хитом актристки. Впервые она исполнила эту песню в 1994 году. В этом году песня транслировалась на Spotify 23 701 697 раз, побив прошлогодний рекорд в 21 273 357 раз.

12-летние дочери-близнецы Мэрайи Кэри Монро и Марокко пошутили о том, что им надоело слушать любимый праздничный гимн их матери "All I Want for Christmas Is You" ("Все, что я хочу на Рождество"). Соответствующие кадры появились в в Instagram звезды.

В новом видео 54-летнюю певица сидит в красном комбинеоне возле красиво украшенной рождественской елки с золотыми игрушками рядом со своими детьми. В какой-то момент Монро и Марокко начали умолять маму не петь ее популярный трек из первого праздничного альбома Merry Christmas.

Когда они жаловались на то, что им приходится слышать ее песню "каждый раз", когда они находятся возле рождественской елки, Кэри сказала, что она "просто праздновала".

"All I Want for Christmas Is You" в настоящее время является праздничным хитом номер один на Spotify.

Яркий хит о любви и тоске на Рождество впервые был выпущен в 1994 году и с тех пор занимает лидирующие позиции в праздники.

В этом году песня транслировалась на Spotify 23 701 697 раз, побив прошлогодний рекорд в 21 273 357 раз.

Версия Мэрайи "All I Want for Christmas" также заняла первое место в Billboard Holiday 100 и была на нем около 59 недель в течение года.

Кери недавно побывала в Вашингтоне, где ее хит был внесен в Национальный реестр звукозаписи.

"Большое вам спасибо, г-жа Карла Хейден и ее команда за включение песни "All I Want For Christmas Is You" в Национальный реестр звукозаписей и за то, что вчера приняли меня в Библиотеке Конгресса ❤️", — написала Мэрайя.

Поездка в Вашингтон также включала посещение Овального кабинета, где обладательница "Грэмми" и ее дети, Монро и Марокко, встретились с президентом Джо Байденом.

