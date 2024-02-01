Фильм для взрослых: бренд Dsquared2 представил очень скандальный рекламный кампейн (видео)

Надя Ли Коэн известна своими работами на грани искусства и провокации. Новая рекламная кампания Dsquared2 не стала исключением.

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31-летняя британская художница, фотограф, режиссер и модель Надя Ли Коэн создала довольно неоднозначную рекламную кампанию весна/лето 2024 для итальянского бренда одежды, парфюмерии и аксессуаров Dsquared2. Она показала новую коллекцию на моделях, которые играли порноактеров, сообщает Culted.

Бренд Dsquared2, возглавляемый Дином и Дэном Кейтенами, не новичок в мире фильмов для взрослых: он имеет долгую историю провокационных кампаний, а его шоу SS24 в буквальном смысле представляет собой порносъемку. Ли Коэн в свою очередь уже довольно давно занимается изображением сексуальности с помощью камеры.

Для этой кампании, включающей изображения и видео, Dsquared2 и Ли Коэн привлекли легендарную модель боснийско-сербского происхождения Наташу Войнович, которая сыграла главную роль вместе с Тони Уордом, актером и моделью, известным своей ролью в фильме "Белый хастлер". Картина затрагивает темы гомоэротизма и культуры суеты в Лос-Анджелесе 1980-х годов.

В последней рекламной кампании Dsquared2 Войнович в образе порнозвезды потягивает напиток перед тем, как ее вызывают на съемочную площадку, и сидит в кресле, ожидая, пока починят освещение. Наташу, за стиль которой отвечала Хейли Волленс, наряду с другими представленными моделями, можно увидеть в новинках последнего сезона, в том числе в культовом жемчужном бюстгальтере.

В работе были тщательно задействованы осветители и случайные собаки, якобы случайно забежавшие на съемочную площадку, что еще больше способствовало передаче подлинного хаоса, стоящего за любой съемкой.

"Раскинувшаяся за холмами Голливуда долина Сан-Фернандо была домом и колыбелью процветающей порноиндустрии в 1990-х годах. Аутентичность была ключевым моментом: мы намеренно давали актерам их реплики только утром перед съемками – именно так это происходило бы на съемочной площадке для взрослых в 90-е. Это, конечно, привело к неуклюжей, невозмутимой подаче и многочисленным ошибкам, что, на мой взгляд, сделало все это еще более очаровательным", – рассказала о съемках Ли Коэн.

Ранее Фокус писал, что в 36 лет умерла известная британская актриса фильмов для взрослых Софи Андерсон.