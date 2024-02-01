Фільм для дорослих: бренд Dsquared2 представив дуже скандальний рекламний кампейн (відео)

Надя Лі Коен відома своїми роботами на межі мистецтва і провокації. Нова рекламна кампанія Dsquared2 не стала винятком.

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31-річна британська художниця, фотографка, режисерка і модель Надя Лі Коен створила доволі неоднозначну рекламну кампанію весна/літо 2024 року для італійського бренду одягу, парфумів та аксесуарів Dsquared2. Вона показала нову колекцію на моделях, які грали порноакторів, повідомляє Culted.

Бренд Dsquared2, очолюваний Діном і Деном Кейтенами, не новачок у світі фільмів для дорослих: він має довгу історію провокаційних кампаній, а його шоу SS24 в буквальному сенсі являє собою порнозйомку. Лі Коен зі свого боку вже досить давно займається зображенням сексуальності за допомогою камери.

Для цієї кампанії, що включає зображення і відео, Dsquared2 і Лі Коен залучили легендарну модель боснійсько-сербського походження Наташу Войнович, яка зіграла головну роль разом з Тоні Вордом, актором і моделлю, відомим своєю роллю у фільмі "Білий хастлер". Картина зачіпає теми гомоеротизму і культури суєти в Лос-Анджелесі 1980-х років.

В останній рекламній кампанії Dsquared2 Войнович в образі порнозірки потягує напій перед тим, як її викликають на знімальний майданчик, і сидить у кріслі, чекаючи, поки полагодять освітлення. Наташу, за стиль якої відповідала Гейлі Волленс, поряд з іншими представленими моделями, можна побачити в новинках останнього сезону, зокрема в культовому перловому бюстгальтері.

У роботі були ретельно задіяні освітлювачі та випадкові собаки, які нібито випадково забігли на знімальний майданчик, що ще більше сприяло передачі справжнього хаосу, що стоїть за будь-якою зйомкою.

"Долина Сан-Фернандо, що розкинулася за пагорбами Голлівуду, була домівкою і колискою процвітаючої порноіндустрії в 1990-х роках. Автентичність була ключовим моментом: ми навмисно давали акторам їхні репліки тільки вранці перед зйомками — саме так це відбувалося б на знімальному майданчику для дорослих у 90-ті. Це, звісно, призвело до незграбної, незворушної подачі та численних помилок, що, на мій погляд, зробило все це ще більш чарівним", — розповіла про зйомки Лі Коен.

Раніше Фокус писав, що в 36 років померла відома британська актриса фільмів для дорослих Софі Андерсон.