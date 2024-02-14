Переписка и секс онлайн: звезда "Крепостной" рассказала, как поддерживает отношения с мужем

Актер Андрей Фединчик, который сейчас служит в ВСУ, редко бывает дома, поэтому Наталья Денисенко начала практиковать с любимым эротическую переписку. Кроме того, когда пара встречается дома, Наталья и Андрей стараются посвятить больше времени своим отношениям.

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Украинская актриса Наталья Денисенко призналась, что вела с мужем интим-переписку для того, чтобы поддержать их отношения на расстоянии. Об этом Денисенко рассказала в интервью JetSetter.

"У нас был период секса онлайн и всех этих эротических переписок. Потому что как еще женщина с мужчиной могут поддерживать отношения на расстоянии? Понятно, что для многих это может быть довольно трудно, если раньше не было такой сильной эмоциональной привязки. Но мы с Андреем очень старались", — сказала Наталка Денисенко.

Артистка добавила, что и сейчас, когда ее муж Андрей Фединчик приезжает домой, она уделяет ему все свое внимание, даже работу отменяет, чтобы быть рядом с ним.

"Времени побыть вдвоем у нас всегда мало, поэтому мы его очень ценим", — добавила Денисенко.

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Звезда сериалов "Столетье Якова" и "Крепостная" также пытается поддерживать эмоциональную связь между своим сыном и его отцом. Наталья часто записывает видео с мальчиком и оправляет их Андрею. Мужа она просит по возможности делать то же самое, чтобы сын не чувствовал себя обделенным вниманием папы. Кроме того артистка часто покупает сыну подарки говоря, что их передал отец.

Напомним, в начале февраля Наталья Денисенко резко отреагировала на слухи о смерти мужа от онкологии. Журналисты вырвали из контекста слова украинской актрисы о смерти свекра и написали, что женщина сделала заявление о смерти супруга — актера и военного Андрея Фединчика.

Также мы писали о том, что во второй половине декабря 2023 года Наталья Денисенко очаровала сеть редким фото с мужем, который приехал с фронта. Семья актеров уже два года живет отдельно, из-за войны в Украине. Фединчик редко приезжает с фронта к семье.