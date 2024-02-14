Листування і секс онлайн: зірка "Кріпосної" розповіла, як підтримує стосунки з чоловіком

Актор Андрій Фединчик, який зараз служить у ЗСУ, рідко буває вдома, тому Наталя Денисенко почала практикувати з коханим еротичне листування. Крім того, коли пара зустрічається вдома, Наталя та Андрій намагаються присвятити більше часу своїм стосункам.

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Українська актриса Наталя Денисенко зізналася, що вела з чоловіком інтим-листування для того, щоб підтримати їхні стосунки на відстані. Про це Денисенко розповіла в інтерв'ю JetSetter.

"У нас був період сексу онлайн і всіх цих еротичних листувань. Бо як ще жінка з чоловіком можуть підтримувати стосунки на відстані? Зрозуміло, що для багатьох це може бути досить важко, якщо раніше не було такої сильної емоційної прив'язки. Але ми з Андрієм дуже старалися", — сказала Наталка Денисенко.

Артистка додала, що і зараз, коли її чоловік Андрій Фединчик приїжджає додому, вона приділяє йому всю свою увагу, навіть роботу скасовує, щоб бути поруч із ним.

"Часу побути удвох у нас завжди мало, тому ми його дуже цінуємо", — додала Денисенко.

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Зірка серіалів "Століття Якова" і "Кріпосна" також намагається підтримувати емоційний зв'язок між своїм сином і його батьком. Наталя часто записує відео з хлопчиком і відправляє їх Андрію. Чоловіка вона просить за можливості робити те ж саме, щоб син не відчував себе обділеним увагою тата. Крім того, артистка часто купує синові подарунки кажучи, що їх передав батько.

Нагадаємо, на початку лютого Наталія Денисенко різко відреагувала на чутки про смерть чоловіка від онкології. Журналісти вирвали з контексту слова української акторки про смерть свекра і написали, що жінка зробила заяву про смерть чоловіка — актора і військового Андрія Фединчика.

Також ми писали про те, що в другій половині грудня 2023 року Наталя Денисенко зачарувала мережу рідкісним фото з чоловіком, який приїхав із фронту. Сім'я акторів уже два роки живе окремо, через війну в Україні. Фединчик рідко приїжджає з фронту до сім'ї.