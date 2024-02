Кристина Риччи оплакивает утрату: были вместе 15 лет

Карен Карпентер прожила в семье актрисы долгую и по-собачьи счастливую жизнь. У знаменитости остались еще трое питомцев.

44-летняя американская актриса Кристина Риччи рассказала о смерти своей любимой собаки Карен Карпентер, которая жила у нее 15 лет. Печальной новостью она поделилась в сторис Instagram.

"Моя прекрасная маленькая лучшая подруга Карен Карпентер умерла в пятницу. Она была женщиной и лучшей маленькой душой, которую я когда-либо знала. Мой лучший друг на протяжении 15 лет. Многие из вас знали ее и любили ее. Очевидно, все собаки попадают в рай. Она ненавидела других собак, поэтому я надеюсь, что она находится в зоне, предназначенной только для людей. Она любила людей. Она была так добра", – написала Кристина.

Карен Карпентер — имя популярной певицы 1970-х годов, чьи хиты были "Close To You" и "We’ve Only Just Begun".

Также Риччи опубликовала в сторис фотографию сына Фредди в младенчестве (сейчас мальчику девять лет), который лежит на полу, а собака стоит рядом.

"Она была первым лучшим другом Фреда", – гласит подпись.

Сын Кристины Риччи, Фредди, и Карен Карпентер

В соцсети актриса часто делилась снимками с животным, демонстрируя свою любовь к питомцу. Кристина, которая воспитывает сына и двухлетнюю дочь Клео, еще имеет дома собак Логана, Патрика и Магнето. В детстве у нее было три собаки и кошка.

"Я любитель животных с равными возможностями. Я действительно люблю кошек так же сильно, как собак", — говорила Риччи в интервью People в 2022 году.

Особо тепло она отзывалась о Карпентер.

"Карен была со мной с 29 лет. И я всегда говорю, что она мой первый ребенок. И когда она подросла, мне очень хотелось убедиться, что она не только прожила как можно дольше, но и жила комфортно и счастливо, без недугов, от которых страдают пожилые собаки. Она не только была лучшей подругой Карен Фред, она также стояла рядом и защищала малышку Клео, когда она родилась. Она всегда приходит, садится рядом с ребенком и позволяет ребенку гладить себя. И Фредди обычно забирался с ней в собачью подстилку Карен", – признавалась звезда.

Карен Карпентер

Кристина замужем за звездным стилистом по прическам Марком Хэмптоном. Став женой и матерью, он очень полюбила домашние посиделки и остыла к вечеринкам и мероприятиям. Для нее пребывание дома — это бонус, потому что двое ее детей "постоянно занимаются творчеством: рисуют, раскрашивают, придумывают идеи о том, кто они, какова жизнь и кем они хотят быть".

Кристина риччи с сыном Фредди и дочерью Клео

