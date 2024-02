Крістіна Річчі оплакує втрату: були разом 15 років

Карен Карпентер прожила в сім'ї акторки довге та по-собачому щасливе життя. У знаменитості залишилися ще троє тварин.

44-річна американська акторка Крістіна Річчі розповіла про смерть свого улюбленого собаки Карен Карпентер, яка жила у неї 15 років. Сумною новиною вона поділилася в сторіс Instagram.

"Моя прекрасна маленька найкраща подруга Карен Карпентер померла в п'ятницю. Вона була жінкою і найкращою маленькою душею, яку я коли-небудь знала. Мій найкращий друг протягом 15 років. Багато хто з вас знав її і любив її. Очевидно, всі собаки потрапляють у рай. Вона ненавиділа інших собак, тому я сподіваюся, що вона перебуває в зоні, призначеній тільки для людей. Вона любила людей. Вона була така добра", — написала Христина.

Карен Карпентер — ім'я популярної співачки 1970-х років, чиї хіти були "Close To You" і "We've Only Just Begun".

Також Річчі опублікувала в сторіс фотографію сина Фредді в дитинстві (зараз хлопчикові дев'ять років), який лежить на підлозі, а собака стоїть поруч.

"Вона була першим найкращим другом Фреда", — свідчить підпис.

Син Крістіни Річчі, Фредді, і Карен Карпентер

У соцмережі актриса часто ділилася знімками з твариною, демонструючи свою любов до вихованця. Христина, яка виховує сина та дворічну доньку Клео, ще має вдома собак Логана, Патріка та Магнето. У дитинстві в неї було три собаки та кішка.

"Я любитель тварин з рівними можливостями. Я дійсно люблю кішок так само сильно, як собак", — говорила Річчі в інтерв'ю People 2022 року.

Особливо тепло вона відгукувалася про Карпентер.

"Карен була зі мною з 29 років. І я завжди кажу, що вона моя перша дитина. І коли вона підросла, мені дуже хотілося переконатися, що вона не тільки прожила якомога довше, а й жила комфортно і щасливо, без недуг, від яких страждають літні собаки. Вона не тільки була найкращою подругою Карен Фред, вона також стояла поруч і захищала малятко Клео, коли вона народилася. Вона завжди приходить, сідає поруч із дитиною і дозволяє дитині гладити себе. І Фредді зазвичай забирався з нею в собачу підстилку Карен", — зізнавалася зірка.

Карен Карпентер

Христина одружена із зірковим стилістом із зачісок Марком Гемптоном. Ставши дружиною і матір'ю, вона дуже полюбила домашні посиденьки і охолола до вечірок і заходів. Для неї перебування вдома — це бонус, тому що двоє її дітей "постійно займаються творчістю: малюють, розфарбовують, вигадують ідеї про те, хто вони, яким є життя і ким вони хочуть бути".

Крістіна Річчі із сином Фредді та донькою Клео

