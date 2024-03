Кристин Дэвис и Синтия Никсон в шикарных нарядах посетили гала-концерт в Нью-Йорке (фото)

Знаменитости знакомы еще со съемок сериала "Секс в большом городе". По словам Дэвис, скоро начнется производство третьего сезона "И просто так".

Related video

Американская актриса Кристин Дэвис 18 марта встретилась с коллегой актрисой, продюсером группы And Just Like That Синтией Никсон на гала-концерте The New Group 2024, который проходил в бальном зале Эдисона на Таймс-сквере в Манхэттене, сообщает Daily Mail.

59-летняя Крис и 57-летняя Синтия на мероприятии мило позировали фотографам. Кристина и Синтия начали работать вместе еще в 1997 году, когда они снимались в популярном сериале "Секс в большом городе". Похоже артистки были рады встрече, они шутили и весело смеялись.

Кристин Дэвис и Синтия Никсон Фото: Getty Images

Дэвис была великолепна в черном платье длиной до пола с белым графическим принтом, черных туфлях. К своему образу актриса подобрала кожаную сумочку в тон. Номинантка на премию "Эмми" уложила свои фирменные волосы волнами, подчеркнула брови, нанесла легкий розовый румянец на скулы и слегка накрасила губы.

Кристин Дэвис и Синтия Никсон Фото: Getty Images

Никсон была одета в кремовом платье с мелкими складками на плечах и разрезом до колена. Свой образ знаменитость завершила золотистыми туфлями на каблуках с острым носком. В руке она держала клатч цвета шампанского, выбранный стилистом Алисией Ломбардини.

Двукратная обладательница премии "Тони", а также лауреатка "Гремми" и "Эмми" аккуратно уложила свои светлые волосы со стрижкой пикси. Она нанесла легкий макияж, сделав акцент на глазах и накрасив губы коралловой помадой.

Неделю назад Дэвис намекнул, что скоро начнется производство третьего сезона "И просто так".

Напомним, в июле прошлого года Синтия Никсон рассказала о вырезанных откровенных сценах в сериале "Секс в большом городе". Звезда вспомнила съемки с детективом в третьем сезоне картины.

Кроме этого, Кристин Дэвис прокомментировала ссору Сары Джессики Паркер и Ким Кэтролл. О вражде актрис известно еще со времен съемок двух фильмов по сериалу "Секс в большом городе".