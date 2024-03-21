Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер рассказал о несчастной личной жизни (фото)

Дядя принца Уильяма и Гарри был женат трижды. Он воспитывает семерых детей от разных браков.

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Младший брат Дианы Спенсер, принцессы Уэльской, дядя по материнской линии принцев Уильяма и Гарри, граф Чарльз Спенсер сейчас счастлив в браке со своей женой Карен , от которой у него есть 11-летняя дочь Шарлотта Диана — младшая из его семи детей, сообщает Hello Magazine.

Джон Спенсер со своими детьми Чарльзом и Дианой Фото: charles.earl.spencer/instagram

Однако, по информации журналистов, в недавнем разговоре с одним из близких друзей своей покойной сестры граф откровенно рассказал о том, что его личная жизнь была "беспорядочной" и "несчастной", когда он был моложе. Граф признался также сказал, что раньше у него было "незрелое" отношение к браку.

"Когда-то я определенно искал неправильные вещи, я был очень распутным и очень несчастным в личной жизни… Я не чувствовал, что заслуживаю любви", — поделился Чарльз.

Чарльз продолжил: "Когда мне было чуть больше двадцати, у меня была большая любовь. Но я уничтожил ее и это самое большое сожаление в моей жизни. А совсем недавно я говорил с ней об этом и извинился, она все понимает. Я просто был не достоин ее", — поделился граф.

Браки Чарльза Спенсера

Чарльз женился на своей первой жене, модели Виктории Эйткен, урожденной Локвуд, в 1989 году. На этой церемонии молодой принц Гарри выступал в роли пажа.

У бывшей пары есть дочери леди Китти Спенсер, 33 года , близнецы леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер, 31 год, а также сын Луи Спенсер, виконт Олторп, который унаследует поместье Спенсеров.

Племянницы принцессы Дианы Амелия и Єлиза Спенсер Фото: Getty Images

После того, как бывшая пара рассталась в 1997 году, Чарльз женился на Кэролайн Фрейд. В период с 2001 по 2007 год, и у них родилось двое детей: сын Эдмунд Спенсер, 20 лет, и дочь Лара Спенсер, которой только что исполнилось 18 лет.

18 июня 2011 года в поместье Элторп Чарльз Спенсер в третий раз женился на разведенной канадке и матери двух дочерей Карен Гордон. У них есть один общий ребенок. Дочь Шарлотта Диана Спенсер родилась в 2012 году. Чарльз Спенсер решил назвать свою пятую дочь в честь своей покойной сестры, Дианы, принцессы Уэльской.

Напомним, 7 марта брат принцессы Дианы сделал шокирующее признание о потере девственности. Граф Чарльз Спенсер признался, что это произошло в Италии, когда ему было всего 12 лет. И он заплатил за секс 15 фунтов стерлингов.