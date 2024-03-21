Брат принцеси Діани Чарльз Спенсер розповів про нещасливе особисте життя (фото)

Дядько принца Вільяма і Гаррі був одружений тричі. Він виховує сімох дітей від різних шлюбів.

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Молодший брат Діани Спенсер, принцеси Уельської, дядько за материнською лінією принців Вільяма і Гаррі, граф Чарльз Спенсер зараз щасливий у шлюбі зі своєю дружиною Карен, від якої в нього є 11-річна донька Шарлотта Діана — наймолодша з його семи дітей, повідомляє Hello Magazine.

Джон Спенсер зі своїми дітьми Чарльзом і Діаною Фото: charles.earl.spencer/instagram

Однак, за інформацією журналістів, у нещодавній розмові з одним із близьких друзів своєї покійної сестри граф відверто розповів про те, що його особисте життя було "безладним" та "нещасним", коли він був молодшим. Граф зізнався також сказав, що раніше у нього було "незріле" ставлення до шлюбу.

"Колись я безумовно шукав неправильні речі, я був дуже розпусним і дуже нещасливим в особистому житті... Я не відчував, що заслуговую на любов", — поділився Чарльз.

Чарльз продовжив: "Коли мені було трохи більше двадцяти, у мене було велике кохання. Але я знищив її і це найбільший жаль у моєму житті. А зовсім недавно я говорив із нею про це і вибачився, вона все розуміє. Я просто був не гідний її", — поділився граф.

Шлюби Чарльза Спенсера

Чарльз одружився зі своєю першою дружиною, моделлю Вікторією Ейткен, уродженою Локвуд, 1989 року. На цій церемонії молодий принц Гаррі виступав у ролі пажа.

У колишньої пари є доньки леді Кітті Спенсер, 33 роки, близнюки леді Еліза Спенсер і леді Амелія Спенсер, 31 рік, а також син Луї Спенсер, віконт Олторп, який успадкує маєток Спенсерів.

Племінниці принцеси Діани Амелія та Єліза Спенсер Фото: Getty Images

Після того, як колишня пара розлучилася 1997 року, Чарльз одружився з Керолайн Фрейд. У період з 2001 по 2007 рік у них народилося двоє дітей: син Едмунд Спенсер, 20 років, і дочка Лара Спенсер, якій щойно виповнилося 18 років.

18 червня 2011 року в маєтку Елторп Чарльз Спенсер втретє одружився з розлученою канадкою і матір'ю двох дочок Карен Гордон. У них є одна спільна дитина. Дочка Шарлотта Діана Спенсер народилася 2012 року. Чарльз Спенсер вирішив назвати свою п'яту дочку на честь своєї покійної сестри, Діани, принцеси Уельської.

Нагадаємо, 7 березня брат принцеси Діани зробив шокуюче зізнання про втрату цноти. Граф Чарльз Спенсер зізнався, що це сталося в Італії, коли йому було всього 12 років. І він заплатив за секс 15 фунтів стерлінгів.