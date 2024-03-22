Британцам покажут уникальную капсулу времени: комнату королевы-матери

Апартаменты оставались неприкосновенными с 1970-х. И тепер комнаты, где жила мать покойной королевы Елизаветы откроют для публики.

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Комнаты королевы-матери, Елизаветы Боуз-Лайон, в замке Уолмер в Кенте, который оставались в неприкосновенности с 1970-х гг., откроют для публики. Сам замок в Кенте тоже очень интересен. Он был построен королем Генрихом VIII, прозванным "Синей бородой", его осаждал Кромвель, здесь умер герцог Веллингтон и произошел известный секс-скандал 20-го века. Это один из многих королевских дворцов. Об этом пишет Daily Mail.

Но также замок Уолмер служил малоизвестной и на удивление скромной королевской резиденцией. А с завтрашнего дня, всего на несколько месяцев, эти частные помещения впервые будут выставлены на всеобщее обозрение.

Королева-мать в парке у замка Уолмер Фото: English Heritage

В 1978 году, приближаясь к своему 90-летию, королева Елизавета, королева-мать получила от дочери древнюю должность лорда-хранителя Пяти портов. Эта почетная должность, возникшая еще в средневековье, присуждается пожизненно выдающемуся национальному деятелю и сопровождается пожизненной милостью и благосклонностью владения замком Уолмер, недалеко от Дила в Кенте.

Сам замок Уолмер был открыт для посещений и ранее. Туристы могут увидеть несколько исторических залов, великолепные сады, ров — все это находится под управлением организации English Heritage. Однако в замке есть и частная квартира внутри крепостных валов. Став первой женщиной-лордом-надзирателем за 800-летнюю историю этого ведомства, королева-мать внесла некоторые очень личные штрихи.

И она обзавелась здесь апартаментами, где и проводила большую часть времени, когда посещала Кент.

С завтрашнего дня посетителей будут пропускать через "секретную дверь" в старой крепости. Мгновенно они переносятся из музейной атмосферы общественного крыла в комфортабельный, хотя и выцветший отель эпохи Fawlty Towers. Потертый красный ковер ведет мимо гостевой спальни (с большим количеством послевоенной коричневой мебели) и по нескольким ступенькам с перилами вверх, в коридор.

Тайная лестница в замке Фото: English Heritage

Здесь есть скорее функциональная, чем уютная кухня с прекрасным видом на сад, где можно увидеть обычные кухонные приспособления.

Они принадлежали последнему лорду-надзирателю, бывшему начальнику штаба обороны лорду Бойсу и его покойной жене. Выдающийся бывший подводник Майкл Бойс был назначен на этот пост после смерти королевы-матери в 2002 году и время от времени жил здесь до своей смерти в 2022 году.

С тех пор это место оставалось пустым в ожидании назначения королем нового лорда-хранителя. Бойсы не внесли никаких изменений в это место.

Частная столовая оформлена в весенних зеленых тонах, а по соседству находится Комната Королевы Елизаветы, которую она перекрасила в бирюзовый оттенок. Деревья и листья на шелковых обоях соответствуют рисунку дивана. Именно здесь она читала газеты (особенно про скачки) и смотрела телевизор. Далее находится ее спальня.

Гостиная королевы-матери Фото: English Heritage

Кровать застелена покрывалом в духе 1970-х годов. На стене, помимо портрета королевы Виктории, висит карикатура JAK от Evening Standard 1995 года. На нем изображена королева-мать на валах соседнего Дуврского замка, размахивающая сумочкой перед избитым французом. В то время разгорелся ожесточенный скандал после предложения Франции купить порт Дувр (самый важный из пяти портов). Местные жители умоляли королеву-мать, как лорда-хранителя, вмешаться.

Спальня королевы-матери Фото: English Heritage

Хотя она не могла принять чью-либо сторону в политическом споре, она подошла довольно близко, поручив своему личному секретарю написать от ее имени министру транспорта сэру Джорджу Янгу, "чтобы он мог осознать глубину чувств граждан". Французы отступили.

Даже туалетный столик был декорирован по ее вкусу, как и соседняя ванная комната с величественной мраморной отделкой. В более поздние годы она предпочла пользоваться ванной комнатой, отделанной зеленой плиткой, расположенной напротив коридора, с душевой кабиной. В гостевом туалете по соседству до сих пор стоит яркая оранжево-желтая корзина для бумаг в китчевом стиле 70-х. В нише, известной как "Телефонная пристройка", королева-мать совершала звонки.

За стенами замка самым заметным вкладом королевы-матери остается сад, созданный в подарок ей дизайнером Пенелопой Хобхаус. Он включает в себя изысканный топиарий, беседку, прямоугольный пруд и статую корги на скамейке, где настоящий корги позировал для портрета с королевой-матерью.

Хотя ее пребывание здесь никогда не превышало нескольких дней в году, она обожала это место. "Моя спальня была очень красивой, и нам даже удалось развлечь некоторых гостей на ужине в импровизированной столовой. Шеф-повар был очень доволен своей маленькой кухней, а в замке царила восхитительная атмосфера", — написала она своему дизайнеру интерьеров Оливеру Форду после своего первого визита.

Как отмечает королевский биограф Хьюго Викерс: "Ежегодный визит вызвал огромный переполох: из Лондона привезли серебро и посуду, не говоря уже о специальных стульях… Часть мебели, как пошутила королева-мать, была "украдена из Виндзора".

Чем знаменит замок Уолмер в Кенте

Титул лорда-хранителя Пяти портов восходит к средневековым временам, когда пяти портам Ла-Манша был присвоен особый статус. Они предоставили королю корабли, и в них были построены крепости, в частности Дуврский замок. Уолмер был одним из троих, добавленных для дополнительной защиты после того, как развод Генриха VIII с Екатериной Арагонской побудил Папу потребовать вторжения в Англию.

Замок Уолмер

К 18 веку титул лорда-хранителя стал почетной синекурой для выдающегося вельможи того времени. Хотя у герцога Веллингтона были большие особняки в Лондоне и Хэмпшире, герцог любил проводить каждую осень, развлекаясь в своей Кентской крепости.

В 1842 году он одолжил замок королеве Виктории после того, как Брайтон поразила вспышка скарлатины . Виктория отметила, что "обстановка очаровательная… но дом очень маленький". После Первой мировой войны другой лорд-хранитель, граф Бошан, внезапно уехал в изгнание за границу, чтобы избежать надвигающегося сексуального скандала.

Несмотря на то, что он был женатым отцом семерых детей, его вечеринки с лакеями и местными рыбаками были слишком скандальны. И в то время однополые связи считались уголовным преступлением.

Ко времени Второй мировой войны Уолмер находился в пределах досягаемости вражеской артиллерии, так что Уинстон Черчилль, который был лордом-хранителем, тут бывал лишь изредка.

Король пока не назначил нового лорда-хранителя. Кто это может быть? Один кандидат, который приходит на ум, — это его сестра. Мало того, что королевская принцесса очень любит море, ее муж, сэр Тим Лоуренс , очень хорошо знает это место — как бывший председатель организации English Heritage.

Напомним, ранее в Виндзоре показали миниатюрный кукольный домик, созданный для королевы Марии Текской. В нем есть библиотека и даже маленький пылесос.