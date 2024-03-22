Британцям покажуть унікальну капсулу часу: кімнату королеви-матері

Апартаменти залишалися недоторканними з 1970-х. І тепер кімнати, де жила мати покійної королеви Єлизавети, відкриють для публіки.

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Кімнати королеви-матері, Єлизавети Боуз-Лайон, у замку Волмер у Кенті, що залишалися недоторканними з 1970-х рр., відкриють для публіки. Сам замок у Кенті теж дуже цікавий. Він був побудований королем Генріхом VIII, прозваним "Синьою бородою", його облягав Кромвель, тут помер герцог Веллінгтон і стався відомий секс-скандал 20-го століття. Це один із багатьох королівських палаців. Про це пише Daily Mail.

Але також замок Волмер служив маловідомою і напрочуд скромною королівською резиденцією. А відзавтра, лише на кілька місяців, ці приватні приміщення вперше будуть виставлені на загальний огляд.

Королева-мати в парку біля замку Волмер Фото: дневник дарвина

1978 року, наближаючись до свого 90-річчя, королева Єлизавета, королева-мати, отримала від доньки давню посаду лорда-охоронця П'яти портів. Ця почесна посада, що виникла ще в середньовіччі, присуджується довічно видатному національному діячеві і супроводжується довічною милістю та прихильністю володіння замком Волмер, що неподалік Діла в Кенті.

Сам замок Волмер був відкритий для відвідувань і раніше. Туристи можуть побачити кілька історичних залів, чудові сади, рів — усе це перебуває під управлінням організації English Heritage. Однак у замку є і приватна квартира всередині кріпосних валів. Ставши першою жінкою-лордом-наглядачем за 800-річну історію цього відомства, королева-мати внесла деякі дуже особисті штрихи.

І вона обзавелася тут апартаментами, де і проводила більшу частину часу, коли відвідувала Кент.

Відзавтра відвідувачів пропускатимуть через "секретні двері" у старій фортеці. Миттєво вони переносяться з музейної атмосфери громадського крила в комфортабельний, хоча й вицвілий готель епохи Fawlty Towers. Потертий червоний килим веде повз гостьову спальню (з великою кількістю післявоєнних коричневих меблів) і кількома сходами з поручнями вгору, в коридор.

Таємні сходи в замку Фото: дневник дарвина

Тут є скоріше функціональна, ніж затишна кухня з чудовим видом на сад, де можна побачити звичайні кухонні пристосування.

Вони належали останньому лорду-наглядачеві, колишньому начальнику штабу оборони лорду Бойсу і його покійній дружині. Видатний колишній підводник Майкл Бойс був призначений на цей пост після смерті королеви-матері 2002 року і час від часу жив тут до своєї смерті 2022 року.

Відтоді це місце залишалося порожнім в очікуванні призначення королем нового лорда-охоронця. Бойси не внесли жодних змін у це місце.

Приватна їдальня оформлена у весняних зелених тонах, а по сусідству розташована Кімната Королеви Єлизавети, яку вона перефарбувала в бірюзовий відтінок. Дерева і листя на шовкових шпалерах відповідають малюнку дивана. Саме тут вона читала газети (особливо про скачки) і дивилася телевізор. Далі розташована її спальня.

Вітальня королеви-матері Фото: дневник дарвина

Ліжко застелене покривалом у дусі 1970-х років. На стіні, крім портрета королеви Вікторії, висить карикатура JAK від Evening Standard 1995 року. На ньому зображено королеву-матір на валах сусіднього Дуврського замку, що розмахує сумочкою перед побитим французом. У той час розгорівся запеклий скандал після пропозиції Франції купити порт Дувр (найважливіший з п'яти портів). Місцеві жителі благали королеву-матір, як лорда-охоронця, втрутитися.

Спальня королеви-матері Фото: дневник дарвина

Хоча вона не могла стати на чийсь бік у політичній суперечці, вона підійшла досить близько, доручивши своєму особистому секретареві написати від її імені міністрові транспорту серу Джорджу Янгу, "щоб він міг усвідомити глибину почуттів громадян". Французи відступили.

Навіть туалетний столик був декорований на її смак, як і сусідня ванна кімната з величним мармуровим оздобленням. У пізніші роки вона вважала за краще користуватися ванною кімнатою, обробленою зеленою плиткою, розташованою навпроти коридору, з душовою кабіною. У гостьовому туалеті по сусідству досі стоїть яскравий помаранчево-жовтий кошик для паперів у кітчевому стилі 70-х. У ніші, відомій як "Телефонна прибудова", королева-мати здійснювала дзвінки.

За стінами замку найпомітнішим внеском королеви-матері залишається сад, створений у подарунок їй дизайнером Пенелопою Гобхаус. Він включає в себе вишуканий топіарій, альтанку, прямокутний ставок і статую коргі на лавці, де справжній коргі позував для портрета з королевою-матір'ю.

Хоча її перебування тут ніколи не перевищувало кількох днів на рік, вона обожнювала це місце. "Моя спальня була дуже красивою, і нам навіть вдалося розважити деяких гостей на вечері в імпровізованій їдальні. Шеф-кухар був дуже задоволений своєю маленькою кухнею, а в замку панувала чудова атмосфера", — написала вона своєму дизайнерові інтер'єрів Оліверу Форду після свого першого візиту.

Як зазначає королівський біограф Г'юго Вікерс: "Щорічний візит спричинив величезний переполох: з Лондона привезли срібло і посуд, не кажучи вже про спеціальні стільці... Частина меблів, як пожартувала королева-мати, була "вкрадена з Віндзора".

Чим знаменитий замок Волмер у Кенті

Титул лорда-охоронця П'яти портів походить від середньовічних часів, коли п'яти портам Ла-Маншу було надано особливий статус. Вони надали королю кораблі, і в них були побудовані фортеці, зокрема Дуврський замок. Волмер був одним із трьох, доданих для додаткового захисту після того, як розлучення Генріха VIII з Катериною Арагонською спонукало Папу вимагати вторгнення в Англію.

Замок Волмер

До 18 століття титул лорда-охоронця став почесною синекурою для видатного вельможі того часу. Хоча герцог Веллінгтон мав великі особняки в Лондоні та Гемпширі, герцог любив проводити кожну осінь, розважаючись у своїй Кентській фортеці.

У 1842 році він позичив замок королеві Вікторії після того, як Брайтон вразив спалах скарлатини. Вікторія зазначила, що "обстановка чарівна... але будинок дуже маленький". Після Першої світової війни інший лорд-охоронець, граф Бошан, раптово виїхав у вигнання за кордон, щоб уникнути сексуального скандалу, що насувався.

Попри те, що він був одруженим батьком сімох дітей, його вечірки з лакеями та місцевими рибалками були занадто скандальними. І в той час одностатеві зв'язки вважалися кримінальним злочином.

Під час Другої світової війни Волмер перебував у межах досяжності ворожої артилерії, тож Вінстон Черчілль, який був лордом-охоронцем, тут бував лише зрідка.

Король поки що не призначив нового лорда-охоронця. Хто це може бути? Один кандидат, який спадає на думку, — це його сестра. Мало того, що королівська принцеса дуже любить море, її чоловік, сер Тім Лоуренс, дуже добре знає це місце — як колишній голова організації English Heritage.

Нагадаємо, раніше у Віндзорі показали мініатюрний ляльковий будиночок, створений для королеви Марії Текської. У ньому є бібліотека і навіть маленький пилосос.